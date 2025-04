Habrá desembarco blanquinegro en Cáceres. El gran clásico extremeño llega con ambos equipos venidos a menos, pero sigue desatando igual de pasiones. El Badajoz ... moviliza a su legión de creyentes a la conquista del Príncipe Felipe. Ni la pésima temporada ni la tormenta institucional desaniman a la fiel hinchada pacense. Tras firmar un empate insuficiente en el derbi con el Villanovense, el club anunciaba ese mismo domingo que ponía a disposición de sus aficionados cuatro autobuses gratuitos para viajar a la capital cacereña este sábado. Y la masa social ha respondido como siempre hace cada vez que su equipo le necesita.

Haga frío, calor, llueva, nieva, gane o pierda, los seguidores blanquinegros nunca fallan. Este miércoles por la mañana ya se habían completado tres autocares y retirado el primer paquete de 350 entradas enviadas por el Cacereño. El cuarto autobús también se empezaba a llenar y el club pacense esperaba recibir más localidades desde el Príncipe Felipe ante la demanda de sus seguidores. El Badajoz contará de esta manera con el aliento de los suyos en un partido vital para su objetivo de permanencia.

Si en el encuentro de ida disputado en el Nuevo Vivero se registró la mejor entrada de la temporada hasta esta última jornada con 8.218 espectadores, el de este sábado va camino de repetirse en el Príncipe Felipe como el mejor ambiente vivido en un partido del Cacereño. El pasado domingo frente al Villanovense y gracias a la promoción de regalar tres entradas por abonado, la afluencia de público se disparó hasta las 8.415 personas. «La afición que tiene el Badajoz no la tiene nadie. Hay muchos equipos que no están hechos a estos ambientes y les va a pesar. Encontrarte con ocho o nueve mil personas en esta categoría es prácticamente imposible y nosotros la tenemos a nuestro favor», resaltaba Luis Oliver Sierra al finalizar el partido.

Ya sea en el Nuevo Vivero o fuera de casa, la masa social blanquinegra siempre está presente. Ya lo demostró la pasada campaña con desplazamientos masivos en sus últimas salidas a Talavera de la Reina, Linares o Córdoba con el equipo jugándose un descenso que finalmente no pudo evitar y que se consumó en El Arcángel. Un año después, el Badajoz se encuentra en una situación crítica parecida y pese a las decepciones y palos recibidos la afición vuelve a creer. Con la misma pasión y fe en su equipo. No pierde la ilusión por una reacción que no termina de producirse en forma de regularidad pese a sus mayores prestaciones que no se transforman en goles.

El clásico regional se presenta con Cacereño y Badajoz en horas bajas. No es la categoría deseada ni tampoco la clasificación esperada a estas alturas de curso. Más bien todo lo contrario en una temporada decepcionante, sobre todo para los pacenses en un momento en el que los de Julio Cobos parecen despegar y empezar a mirar más hacia arriba. Lejos quedan aquellos tiempos en los que blanquinegros y verdiblancos se disputaban la supremacía del fútbol extremeño. Este sábado pondrán en juego el dudoso honor de la obligación de tener que sumar puntos para no caer al pozo de la Tercera, ahora rebajada a la quinta categoría del fútbol español. Sus aficiones saben de la importancia de algo más que un duelo capital.

Los seguidores del Badajoz creen posible la salvación. El reloj corre en su contra, pero quedan 21 puntos para confiar en escapar de la quema. Y ante el Cacereño firmó su mejor partido de la temporada.