El Badajoz mejora, pero no progresa

El Badajoz ha cambiado el chip y ya no es ese equipo frágil que se viene abajo en las segundas partes ni ante el primer ... golpe recibido. Ahora se muestra más sólido, firme, acaba los partidos más entero y sobre todo tiene más confianza y seguridad para ir con determinación a por el partido. Los blanquinegros han experimentado en estas últimas jornadas un giro en sus sensaciones, pero los resultados siguen sin llegar. Mejora, pero da otro pequeño paso atrás y cae un puesto más abajo para seguir hundido en zona de descenso.

El cuadro pacense se agarra a esos brotes verdes ofrecidos en sus últimos compromisos, pero en lo puramente tangible la realidad se traduce en que de nueve puntos solo ha sido capaz de recoger dos. «Llevamos los tres últimos partidos que el equipo sigue creciendo y está más cerca de ganar que de perder», apuntaba esperanzado Iñaki Alonso tras el empate ante el Illescas. El Badajoz puso todo para ganar, pero su falta de pegada, el infortunio y el portero visitante impidieron llevarse la recompensa de los tres puntos que merecía el equipo. A pesar del buen juego, el punto resultó insuficiente en su objetivo de salir del pozo, pero al técnico blanquinegro no le preocupa en exceso porque cree que esa es la línea a seguir y pronto se verán los frutos. «El sabor agridulce es claro porque estamos en una situación incómoda, en la que necesitamos sumar de tres. Ojalá estemos con este nivel de aquí a lo que resta de temporada», señaló. Iñaki Alonso confía en haber entrado en la senda buena y así incide en su mensaje. «Pienso que es el camino y haciendo lo que hemos hecho vamos a estar siempre cerca de ganar los partidos y sumar de tres», añadía.

Para Iñaki Alonso hay un factor clave en este amago de reacción para intentar cambiar la tendencia. «Sabemos donde estamos, la afición también lo sabe y la responsabilidad que tenemos. Han cambiado los objetivos y desde la humildad y el trabajo trataremos de salir de ahí». El Badajoz ha sabido rehacerse a pesar de su delicada posición clasificatoria y todas las circunstancias que han sacudido al club estas semanas. «Somos conscientes que este último mes y medio ha sido raro a nivel de situaciones y hay que saber manejarlo. El equipo empieza a demostrar una madurez que es muy importante», reconocía.

El Badajoz no gana desde que hace tres meses se impusiera al Cacereño por 2-0 en el que probablemente sea la mejor versión del Badajoz de esta temporada. Una situación que ha generado ansiedad en la plantilla y momentos muy críticos que parecían inducir a un futuro envuelto en pesimismo, pero que para el preparador vizcaíno han sabido superar desde la responsabilidad y el compromiso con el escudo y ya tienen superada como demuestra el comportamiento del equipo sobre el césped en los últimos encuentros. «No he visto bloqueado al equipo. He visto a un equipo que fluía, que atacaba, que ha pegado un palo, le han sacado dos balones a la escuadra, un remate de Ewan que el portero le ha sacado... Tenemos que insistir». Y a esa resiliencia y cuestión de fe infranqueable por sacar al Badajoz de la quema se aferran en el Nuevo Vivero. «Tenemos que insistir. Lo que no podemos hacer es doblar las piernas. Me preocuparía si viera al equipo muerto, que no cree, que no juega, que no remata, que no defiende bien, que no hace la presión alta, que no va a una...», exponía Iñaki Alonso.

Los pacenses arrastran diez partidos consecutivos sin conocer la victoria que pesan en el vestuario como una losa, pero los dos últimos empates, aunque conscientes de que no valen de mucho, suponen un hilo de esperanza sobre el que ir trenzando las costuras para recuperar el patrón de juego y resultados definitivo. «Es el camino para salir de donde estamos y seguir generando esa energía positiva que le hace falta al equipo para romper esa dinámica de no ganar, que no es normal».