Al Badajoz se le marcha su perla

Edu Sánchez

Edu Sánchez, en un entrenamiento con el Badajoz.

Marco A. Rodríguez Badajoz Miércoles, 9 de agosto 2023, 14:02 | Actualizado 22:31h. Comenta Compartir

Era una cuestión de tiempo y ya parece que hay acuerdo, a falta de una confirmación oficial que tendrá lugar este jueves. Edu Sánchez sale del Badajoz y pone rumbo al Barcelona, donde alternará con el juvenil A y el filial, justo un día después de que el equipo de Xavi sacara músculo canterano en el Gamper. La prensa catalana y la web de Jijantes publicó un vídeo en redes sociales donde se le ve al lateral izquierdo entrando en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde se esperaba que rubricara su contrato con el club culé. Antes, iba a pasar las pertinentes pruebas médicas, como recogía Mundo Deportivo. Desde el Badajoz, precisan que el comunicado que en principio iba a emitir el miércoles explicando el convenio finalmente se hará público el jueves, ya que el mencionado reconocimiento físico tiene varias fases y no estaba cerrado.

El joven lateral zurdo es la auténtica perla del equipo pacense. Con apenas 18 años, ha cuajado una excepcional temporada que ha calado en los ojeadores del panorama nacional, entre ellos los del FC Barcelona. Gudi, director deportivo del CD Badajoz, ha repetido en varias ocasiones al ser cuestionado por este asunto que el futbolista seguía perteneciendo a la disciplina blanquinegra, que no podía ahondar más en el tema ya que era llevado directamente desde la propiedad, pero el momento del adiós ya ha llegado. Se habla también en la Ciudad Condal de la cesión desde la entidad azulgrana del extremo Saïdou Bah, si bien esta operación la desvinculan del caso de Edu Sánchez.

Su meteórica proyección en el Nuevo Vivero, sumada a su inclusión en la selección española sub 18, no han pasado desapercibida fuera de Extremadura. El canterano albinegro subió desde el juvenil al primer equipo la pasada temporada y deslumbró desde el primer momento convirtiéndose en un fijo. Sánchez tenía contrato hasta 2025 y una cláusula de rescisión elevada, por lo que la operación puede resultar muy positiva económicamente para las arcas del Badajoz. Por suerte, el club no militará finalmente en Tercera, pues en ese caso hubiera entrado en vigor otra cláusula liberatoria de su contrato.

Derrota en Salamanca

Mientras se perfila la plantilla blanquinegra, el Estadio Municipal Reina Sofía de Salamanca acogía este miércoles un nuevo duelo de pretemporada de la tropa de Tenorio, que acabó con 2-0 ante el Unionistas. Los pacenses salieron al campo con Narváez, Fidel, Agustín Izquierdo, Dani Cordero, Moi García, Toni Jou, Adri Carrasco, Toscano, Samu Machón y Aníbal. Mucha juventud. Unionistas se adelantó en el minuto 20 por mediación de Losada y con el 1-0 se llegó al descanso.

Tras la reanudación, Tenorio puso en el campo de inicio a Adán Gurdiel, Chaca, Pablo Gálvez y Olmedo. Unionistas ampliaría la ventaja con el segundo tanto de Slavy. Entrarían en juego también Zambrano, Tamudo y Jairo y el electrónico no se movería.