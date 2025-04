El Badajoz mantiene la esperanza

El Badajoz se conjura para vivir su particular domingo de Resurrección. No queda otra que aferrarse a la esperanza y la fe por conseguir la ... salvación. El calendario va tachando jornadas y el equipo pacense cada vez está más lejos de los puestos de permanencia. Quedan seis partidos y a pesar de que la situación se complica, los fieles blanquinegros siguen confiando en mantener la categoría.

De momento, se han encomendado a la figura de Miguel Narváez convertido en santo y representación terrenal de los milagros blanquinegros. El portero pacense sostiene al Badajoz con sus intervenciones determinantes en los últimos partidos. La permanencia se ha alejado a seis puntos, pero podrían ser más e incluso haberse puesto casi imposible de no ser por sus prodigiosas paradas. «Lo de Narváez del minuto 85 en adelante es para ponerle una estatua», reconocía Luis Oliver Sierra.

Mientras el Badajoz sigue arañando empates, sus rivales directos ganan. De nuevo, la jornada no pudo ser peor para los intereses blanquinegros. Todos los equipos que están justo por encima sacaron los tres puntos excepto el San Fernando, que perdió con el Llerenense que también está metido en la pelea por no descender. Ganaron Guadalajara, Ursaria, Navalcarnero y el conjunto de la Campiña Sur. De ahí que el puesto de playout esté ahora a cinco puntos y la salvación quede a seis. Pero en el Nuevo Vivero creen en una reacción que saque al equipo de la zona de peligro y al menos salvar una temporada horrible. «El objetivo cuando llegué aquí era hacer entre 17 y 18 puntos para llegar a los 42-43 que sean los que nos salven y nos hace falta uno menos», sostenía el preparador blanquinegro.

Oliver Sierra da por bueno el punto después de cómo se puso el partido en la segunda parte tras la expulsión de Dani Cordero y la mano salvadora de Narváez en el penalti pitado en el descuento. «Si estuviésemos para hacer playoff empatar siempre es malo, pero para la salvación cualquier puntito va a contar. Tenemos que ganar algún día, no podemos vivir de empatar. El resultado es bueno. Que este punto pueda ser definitivo se verá en mayo», señaló. Una serie de circunstancias en contra que reflejan que el Badajoz no se rinde tan fácilmente y luchará hasta el final por mantener la categoría. «El equipo tiene alma, está vivo y no entrega la cuchara pase lo que pase», resaltaba el técnico.

Faltan seis jornadas y el Badajoz se tiene que medir a tres rivales directos por la permanencia: Mensajero, Montijo y Llerenense, este último para despedir la liga. Los otros tres son equipos que actualmente están en posiciones de playoff de ascenso, uno de ellos el nuevo líder Sanse tras su escandalosa y sorprendente goleada por 7-1 al Numancia, a quien le ha arrebatado la primera plaza y ahora es segundo a dos puntos. El equipo blanquinegro recibe el domingo en el Nuevo Vivero al Getafe B (17.00 horas) y después de viajar la semana siguiente a Segovia tiene dos enfrentamientos directos con los colistas del grupo, Mensajero en casa y Montijo en el Emilio Macarro. En la penúltima jornada visita al ahora líder Sanse y cerrará el campeonato frente al Llerenense en el coliseo pacense.