El Badajoz libra otra batalla a vida o muerte en La Albuera

No es la vecina localidad pacense, pero en el estadio de La Albuera de Segovia el Badajoz va a librar su particular batalla para seguir ... vivo. La primera de las cinco que le quedan por dirimir para ganar la guerra por la permanencia. Se estrecha el cerco y los pacenses cada vez están más acorralados. No tiene otra escapatoria que la victoria en cada uno de los frentes de esa cuenta atrás. Ya no puede tropezar ni descuidarse porque sería definitivo.

Quedan cinco jornadas y antes de empezar ya va a remolque con la obligación de sacar tres victorias para salvar una distancia de siete puntos con la salvación. Y aún así esperar que sus rivales no sumen. A partir de ahí a seguir ganando o al menos no perder los otros dos en función de resultados. Aunque Luis Oliver Sierra ve la zona del descenso tan caliente que ya centra el tiro en la plaza de promoción por la permanencia. «Hay quince puntos en juego, son cinco a recortar para el playout y teniendo que jugar en casa ante el equipo que lo marca. Si todos empiezan a ganar sin parar se complica, pero realmente le tienes que recortar dos puntos al Llerenense y jugártela aquí con ellos», elucubra el técnico del Badajoz. Y ahí, espera que arriba Álex Alegría y Ewan Urain aparezcan por fin después de nueve partidos sin marcar. «Estamos a un chispacito. Si los de delante se suman a la fiesta no nos va a parar nadie».

Sostenido por un hilo muy fino, el Badajoz visita a una Gimnástica Segoviana en estado de euforia tras su goleada al Cacereño que le colocaba a dos puntos del ascenso directo. Y tras el empate ayer del Sanse ante el Villanovense (1-1) puede auparse al liderato de ganar y no lo hace el Numancia en Guadalajara. Tiene en su mano hacer historia y esa ilusión se ha contagiado por toda la ciudad. El club azulgrana vive en una nube y este momento coincide además con la inauguración de la nueva plaza que dedicada a la Gimnástica Segoviana. Este domingo las peñas han organizado una paella para celebrar este reconocimiento en el callejero de la capital leonesa y de paso crear ambiente de cara al partido. El equipo pacense se va a encontrar con un rival lanzado que también se juega mucho. Oliver Sierra considera que ese miedo a las alturas puede ser un factor que les pese a los locales ante su público. «Las plantillas que sepan gestionar esa tensión tienen mucho ganado. La Segoviana no es un equipo hecho para ascender y va a tener su vértigo. Nosotros no estamos hechos para estar abajo y ellos para estar ahí donde están, cada uno tiene sus nervios», apuntaba. La Segoviana se ha visto ahí instalada en el vagón de los favoritos y Ramsés Gil espera seguir sacando provecho de ese tirón emocional. «La ilusión no nos la quita nadie. La moral y el estado de ánimo es fundamental», reconocía en su comparecencia previa. Sobre ese aspecto anímico se refirió el entrenador blanquinegro para describir la inercia en la que llegan dos equipos con objetivos opuestos tanto en el campo como a los que se marcaron a principios de temporada. «Es un tema mental. En el partido de ida, marcaron en el 90 y parecía que habían ganado la Champions. La Segoviana no ha cambiado tanto ni nosotros tampoco, de hecho si nosotros hemos cambiado algo ha sido en el mercado de invierno para mejor. Ahora parece que ellos son invencibles y nosotros un desastre. Ni una cosa ni otra. Es la mentalidad. La Segoviana aspiraba a salvarse tranquilamente y a ver si podía entrar en playoff y nosotros al ascenso directo. Lo único que ha cambiado es el chip», explicó Luis Oliver júnior. Aunque el entrenador segoviano trata de frenar la euforia consciente de su punto de partida y del potencial del Sanse y Numancia. «Son dos equipos hechos para ganar el campeonato y este no es nuestro objetivo».

El tiempo corre más en contra del Badajoz que de la Gimnástica Segoviana y eso lo sabe Luis Oliver dadas las urgencias que tiene su equipo que juega cada partido como si fuera a la ruleta rusa. «Si fuese la jornada 20 estaríamos más tranquilos sabiendo que tarde o temprano los resultados van a llegar, lo único que tenemos es la prisa», asume. En ese sentido, Dani Segovia también conoce bien la carga que arrastra el escudo del Badajoz. «Les ha tocado la cara B del fútbol y en Badajoz está pesando mucho. Es un rival grande y herido», apuntaba el exdelantero blanquinegro y verdugo de los pacenses en el Nuevo Vivero.

Carlos Cordero, baja de última hora por lesión

El preparador blanquinegro sigue sin disponer de toda su plantilla, ya que aunque parecía que esta jornada sí podría ser al estar solo pendientes de las molestias de Saidou Bah y el último fichaje Santi Moar, en el último momento se ha caído Carlos Cordero por lesión. Tampoco viajan Fidel Ibáñez y Pablo Gálvez por decisión técnica, además del canterano Agustín Izquierdo habitual en las últimas convocatorias. Vuelven Adri Carrasco, Chacartegui, Jurgi Oteo y Dani Cordero tras cumplir su partido de sanción. En la Gimnástica, por su parte, es baja Hugo Díaz por acumulación de amarillas. Luis Oliver no dio pistas de si mantendrá el dibujo del 4-2-3-1 de la pasada jornada o volverá a su clásico 4-4-2. En cuanto a su rival, el entrenador blanquinegro avisa que es un equipo correoso y que exige el máximo. «Es un equipo muy compacto. No tiene grandes estrellas, su fuerza reside en el bloque y están muy bien trabajado, físicamente muy potente, corren muchísimo. Su fortaleza y debilidad son muy parecidas a las nuestras».