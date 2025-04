Y a todo esto el Badajoz se juega la vida en Talavera

Y en medio de toda esta tormenta el Badajoz se juega la vida en Talavera de la Reina. Algo que parecía olvidado a tenor de ... los turbios acontecimientos vividos en una semana marcada por el esperpento. No se podía haber elegido peor momento para hacer saltar por los aires el Nuevo Vivero con una crisis institucional de la que aún no se sabe su alcance. Envuelto en ese ambiente tóxico y de crispación el equipo blanquinegro necesita olvidarse de todo y centrarse únicamente en ganar. El tiempo se acaba y solo vale la victoria.

Por fin el fútbol se hace un hueco en la actualidad blanquinegra. No queda más remedio porque la competición sigue su curso y precisamente el Badajoz no está para distracciones ni para prenderse fuego a sí mismo. Camina sobre el alambre a todos los niveles. Su situación es crítica, además de caótica y turbia. Y así se presenta en El Prado sin entrenador y un 'golpe de estado' al frente del club que ha dejado a todos desconcertados. Empezando por los jugadores, que el mismo jueves se plantaron y no entrenaron en un pulso que se saldó con los despidos del que era el técnico interino Juan Carlos Román, el delegado Golo y los jugadores Miguel Núñez, Carlos Cinta y Carlos Cordero, aunque este último finalmente fue readmitido tras mantener un encuentro de conciliación con los considerados nuevos gestores. También por el personal del club que reciben estos días órdenes contradictorias en medio del caos. Y por supuesto los sufridos aficionados que asisten atónitos a todo este despropósito. Los jugadores, a través de un comunicado emitido por la AFE este sábado, quisieron aclarar que nunca se negaron a entrenar, sino que al encontrarse en medio de una disputa entre dos partes por la poder del club quedaron al margen hasta recibir indicaciones del sindicato de futbolistas. Después de toda esta revuelta, el equipo volvía a los entrenamientos el viernes para preparar el partido frente al Talavera y Luis Sierra Oliver le veía comprometidos con la causa. «Los chicos están con buena actitud, con ganas de que llegue el domingo y demostrar que son más merecedores de lo que tiene ahora mismo».

Un día después de señalar con duras acusaciones a toda la plantilla, Luis Oliver Sierra se ponía al frente de la sesión de entrenamientos para tratar de convencer a esos mismos jugadores de que crean en él para salir de esa espiral negativa en su primera toma de contacto en las funciones de entrenador. «Es todo nuevo, lo afronto con bastante ilusión y bastante ganas porque no se llega a un club así todos los días, aunque las circunstancias no sean las mejores. A eso nos dedicamos y lo solemos hacer bastante bien», reconocía el director deportivo metido a técnico interino. No se podrá sentar en el banquillo, como tampoco el segundo fichado de urgencia Nico Medina y el equipo estará dirigido a pie de campo por el preparador físico Curro Velázquez a pie de césped en permanente contacto con sus 'jefes' desde la grada. En sus manos no tiene los mandos de la Play, sino un equipo hundido que se está jugando la salvación sin margen para el error a falta de nueve jornadas. En esta fase experimental de su carrera, Oliver Sierra ha confeccionado su primera convocatoria dejando fuera a Borja López, Chacartegui y Carlos Cordero, que según el grupo Oliver-Iglesias ya fue dado de alta de nuevo este sábado en la Seguridad Social, pero que no viajó con el equipo a pesar de ir con un solo central y sin lateral izquierdo de la primera plantilla, justo su perfil. De esta manera, los canteranos Agustín Izquierdo y Dani Cordero apuntan a salir de inicio. «Elegiremos a los jugadores que consideremos que estén más preparados para un partido físico, duro y en el que nos jugamos mucho contra un equipo igual de preparado que nosotros y con un talento similar», apuntaba sobre un posible once.

El Talavera, por su parte, cuenta con bajas de peso en el esquema de Pedro Díaz por las sanciones de su portero titular Biel Ribas, expulsado el pasado domingo ante el Ursaria, y Tass, al tener que cumplir ciclo de cinco amarillas, además de Dani Ramos por lesión. En cambio, el técnico cerámico recupera a su goleador Szymanowski que vuelve a una convocatoria después de más de un mes recuperándose de un esguince de tobillo.

Así, las cosas el Badajoz tiene la imperiosa necesidad de sumar tres puntos vitales para su objetivo de permanencia. Luis Oliver insistía en el mensaje de potenciar el valor de su plantilla. «El equipo es mucho mejor de lo que demuestra, tiene que estar mucho más arriba de lo que está». Y avisaba del nivel de su rival. «Parecía que iba muy lanzado hace dos meses y se ha desinflado un poquito, la semana pasada ganaron y han vuelto a la senda. Tenemos que medir el domingo si ellos han retornado para seguir subiendo o como nosotros tantas veces para encontrarnos una cura de realidad la semana siguiente». El director deportivo espera que esa irregularidad les pase factura al jugar en casa. «Es una presión doble con la que el rival tiene que jugar también y tratar de explotar ese pequeño nerviosismo por estar fuera de playoff y nosotros intentar dar el primer pasito para salir del descenso».

Pedro Díaz recelaba de las circunstancias extradeportivas en las que llega un Badajoz más hundido que tocado. «No sabemos qué plantear porque no sabemos ni quien será el entrenador ni cómo van a jugar. No me fío nada, he pasado por situaciones así y conseguíamos ganar. Tiene muy buenos jugadores y seguramente que vendrán aquí a quemar sus últimas naves para salvar al equipo». En sus filas cuenta con viejos conocidos por la afición extremeña como los exblanquinegros Javi Rey, Josema Gallego, el emeritense Lolo Pla o el cacereño Charly.