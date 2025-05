El Badajoz ya juega con la soga al cuello

El Badajoz ya solo juega a ganar. No le queda otra. La permanencia se ha complicado tanto que esta jornada hasta podría descender virtualmente si ... pierde y ganan Llerenense y Ursaria. Se pondría a los 9 puntos que faltarían por disputarse, pero aún sostenido por las matemáticas por ese duelo final frente a los de la Campiña Sur. Quedan cuatro jornadas y el equipo blanquinegro las afronta a la ruleta rusa. Un descuido y se acabó su esperanza de vida. Los pacenses sobreviven en el alambre con su destino a punto de saltar por los aires.

Con 12 puntos en juego, el Badajoz tiene por delante el desafío casi imposible de recortar 7 puntos al Ursaria, con el que tiene el 'golaverage' perdido, para mantener la categoría o 6 al Llerenense para jugársela en el playout. Y es a esa última tabla de salvación a la que ya se agarra Luis Oliver Sierra una vez asumida que la salvación directa está prácticamente descartada. «Posibilidades no hay muchas porque cuando ya no dependes de ti es complicado», reconocía en Sogovia. Esa plaza de promoción la marca precisamente un Llerenense que tiene que visitar el Nuevo Vivero en la despedida del campeonato. Pero para que en ese cierre de curso los blanquinegros lleguen con opciones necesitan sacar los tres partidos y que los de la Campiña Sur pierdan al menos uno y que San Fernando y Navalcarnero no ganen ninguno. Incluso podría acabar con un fatídico triple empate a 40 puntos con Villanovense y Llerenense que salvaría al Badajoz, siempre que los pacenses salgan victoriosos en su duelo con los de Luismi y los serones lo pierdan todo.

El calendario no es malo del todo, aunque tiene la visita al colíder Sanse en la penúltima jornada. El Badajoz tiene que enfrentarse en las dos próximas jornadas a los dos equipos ya descendidos, Mensajero y Montijo, después desplazarse a Matapiñonera con su inquilino jugándose el ascenso directo y finalizar la liga frente al equipo que ocupa ese puesto de promoción por la permanencia por el que ahora mismo suspiran en el Nuevo Vivero.

Entre sus rivales todavía quedan por resolver duelos directos. El Navalcarnero, por ejemplo, tiene que volar hasta La Palma y recibir al Ursaria, mientras que el San Fernando canario además de esperar en casa al cuadro madrileño visitará Villanueva de la Serena también en la pelea por evitar el descenso y tiene que medirse a Numancia, en pugna con Sanse y Gimnástica Segoviana por el ascenso directo, y acabar la liga con un Getafe B metido en playoff de ascenso. Al Llerenense le quedan tres derbis, dos en el Fernando Robina frente a un Cacereño que todavía no está salvado y un Montijo ya en Tercera. Y un tercero a Badajoz en un desenlace liguero que puede ser dramático para ambos clubes. También le aguarda otro desplazamiento exigente a Segovia, en plena euforia por haber atrapado un liderato que mantiene en una nube a toda una ciudad que ya se ilusiona con el ascenso directo.

El Ursaria fija la línea de salvación con 37 puntos, siete por encima de los blanquinegros. Antes de su salida a Navalcarnero dentro de tres semanas tiene este domingo la de Illescas para después recibir en Cobeña a Numancia y Villanovense. Al cuadro serón, con 40 puntos y cierto margen, le queda Unión Adarve y Guadalajara, además de los enfretamientos directos con el San Fernando y Ursaria. Y el Cacereño, a medio camino entre el playoff de ascenso y el descenso con 41 puntos, un final contra Llerenense, Atlético Paso, Illescas y Numancia.