El Badajoz fija en 15 euros la Tribuna para el Unión Adarve

Marco A. Rodríguez Badajoz Lunes, 28 de agosto 2023, 21:10 Comenta Compartir

Apenas días para el pistoletazo de salida de la Segunda RFEF y el Badajoz trabaja en preparar todo para el estreno en el Nuevo Vivero de este sábado a las 20.00 horas. Punto importante para la afición, sobre todo los no socios, es el precio de las entradas, que el club ha fijado en 15 euros en Tribuna, 10 la Preferencia y 7 el Fondo. Los menores de 3 años entran gratis, al igual que los abonados al tratarse de un encuentro de liga. Además, la entidad blanquinegra ha llegado a un acuerdo con el propio Unión Adarve y con el Guadalajara para que las hinchadas visitantes puedan ver los partidos por 10 euros.

La entrada infantil (de 4 a 14 años) está estipulada en 10 Tribuna, 7 Preferencia y 5 el Fondo. Las taquillas del estadio estarán abiertas desde las 19.00 horas y hasta el sábado se puedan comprar en las oficinas de 10:00 a 14:00 horas y de 17.30 a 20.30, el sábado de 10:00 a 14.00, además de por internet en cdbadajoz.acyti.com.

Jurgi Oteo

Por otro lado, el Badajoz presentó este lunes a Jurgi Oteo (29/8/1996, Barakaldo), algo así como un comodín para la ofensiva blanquinegra, quien se mostró feliz por su aterrizaje en el Nuevo Vivero. «La verdad es que es un completo orgullo estar aquí. Fue todo muy fácil para venir, no tuve ni que pensármelo. Mis éxitos serán los vuestros», le contestó a las palabras de bienvenida del director técnico Gudi. «En cuanto Gudi me llamó y me explicó el proyecto no tuve dudas, es un club increíble y estoy dispuesto a darlo todo por este club desde el minuto uno. Me han acogido muy bien tanto el cuerpo técnico como los compañeros y me siento como en casa», indicó el futbolista vasco.

Preguntado sobre su perfil de jugador y sus preferencias de demarcación, se definió como «polivalente, me gusta jugar por fuera y por dentro. Cuando decida el míster ponerme en el campo, la verdad es que que me dará absolutamente igual dónde mientras pueda ayudar al equipo». «Veo muy bien al equipo, jugamos un partido muy completo e individualmente estoy contento con poder ayudar al equipo», dijo el ex del Arenas de Getxo en referencia al último encuentro amistoso.

«Tenemos que ser una piña y llegar lo mejor posible a los partidos de liga», añadió sobre el inminente estreno liguero. «La afición es espectacular, es una barbaridad y aquí se siente mucho el fútbol. Fue muy bonito poder debutar en el Nuevo Vivero con toda la afición», comentó un Jurgi que confía en que con el trabajo semanal se vayan solucionando las carencias, especialmente la acuciante falta de gol. «No hay mucha preocupación», espetó.

Gudi confirmó que Adri sufre un esguince, su lesión es menor respecto al susto del primer momento, y calificó la entrada como «desproporcionada», aunque es consciente de que en estos partidos amistosos hay momentos desagradables donde pueden suceder estas cosas. «Si le dejaran seguro que el sábado iba a estar, pero vamos a ser cautos con la evolución de la lesión», añadió. Incidió en que el club busca un lateral diestro dada la baja de larga duración de Gurdiel y que precisamente esa condición temporal permite que se pueda utilizar su ficha para inscribir a un futbolista senior, no tiene que ser un sub 23. También se refirió a los problemas encontrados en la búsqueda del delantero que cierre el plantel, ya que se quiere hacer un esfuerzo respecto a su caché. «Queremos traer algo que sea del agrado de todos y que esté dentro de una normalidad económica».

Presente también en la comparecencia, el director de la cantera Guzmán Casaseca valoró muy positivamente la intervención de muchos juveniles en la pretemporada del Badajoz y ratificó su gran ilusión por acometer un año más este trabajo.