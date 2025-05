Ha costado cinco jornadas, pero la primera victoria por fin llegó para alivio de la gran familia blanquinegra. El Nuevo Vivero estaba ya al ... límite de su paciencia y ante el mejor visitante del grupo consiguió soltar ese lastre que le llevaba arrastrando al fondo de la clasificación.

El Badajoz empieza a soltar amarras y a liberarse de esa ansiedad y tensión por una victoria que no llegaba. No fue su mejor encuentro, pero como resaltó David Tenorio después durante su comparecencia ante los medios lo único que importaba era ganar. Las urgencias pesaban ya en un vestuario que se veía impotente a la deriva y que no terminaba de encontrar salida a todo el trabajo de la semana. «Por nuestro estado emocional necesitábamos ganar el partido, hacerlo como fuera», suspiraba el técnico granadino. Ahora espera que el equipo fije velas y tome velocidad de crucero para acercarse a los puestos nobles.

El Badajoz logró su primera victoria en un duelo de enorme exigencia, tanto por la intensidad del partido y la necesidad imperiosa de defender el gol de Carlos Cinta como por el calor sofocante. Las altas temperaturas fueron un condicionante extra más para que el equipo hiciera un desgaste físico tremendo y provocó que jugadores como Adri Carrasco, Moisés García y Miguel Narváez acabaran con problemas físicos. De ahí, que Tenorio agotara sus cinco cambios haciendo tres de una tacada en el minuto 60. «Fueron una cuestión meramente física. En ese momento vi necesario acumular tres sustituciones del tirón que pudieran dar refresco al equipo», explicaba el preparador blanquinegro.

Los primeros tres puntos aportan cierta tranquilidad a la plantilla para afrontar una semana más de trabajo y de cara a los siguientes encuentros, aunque el Badajoz todavía sigue en puestos de descenso, a uno de la salvación y solo cuatro de la fase de ascenso. «En momentos determinados, sin estar excesivamente acosados, hemos perdido balones sencillos y eso nos ha ido restando y minando la confianza», se refería Tenorio a las dudas que surgen en las piernas de los jugadores por no salir los resultados. Los blanquinegros supieron pelear y sufrir para sacar un triunfo muy angustioso, pero vital y que refuerza la solidez del grupo. «Había que armarse, ser un bloque», reconocía Tenorio. Una victoria que cimentó Carlos Cinta buscando el cuerpo a cuerpo con la zaga visitante y que después hubo que asegurarla desde la defensa. «Ha tocado replegarse y trabajarlo atrás», añadió el técnico. El equipo demostró su solidaridad en todas la líneas y ejerció una defensa numantina del codiciado botín que le aportaba el gol de Cinta para dejar su portería a cero por segunda jornada consecutiva. «Al final el partido te va llevando a que los últimos minutos hay que jugar a otra cosa y conservar el resultado», asumía.

Tenorio se mostró especialmente contento por poder corresponder en cierta medida a la incansable y sufrida masa social blanquinegra. «Me da mucha satisfacción y alegría por los jugadores, el cuerpo técnico, el club y los aficionados, que ya les tocaba llevarse una alegría», expuso.