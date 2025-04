El Badajoz tiene que dar un paso al frente

J. P. Badajoz Sábado, 9 de septiembre 2023, 15:15 Comenta Compartir

El Badajoz todavía necesita engrasar motores, pero la carrera ya está en marcha y no espera a nadie. El equipo blanquinegro trata de ajustar sus ... piezas en plena competición, consciente de que aún no está preparado, pero con la exigencia de moverse por la cabeza del grupo y no dejar escapar al pelotón. Con la maquinaria a medio hacer pegó un reventón nada más salir y ahora toca remontar posiciones.

David Tenorio entiende que la afición pueda estar dolida por el mal arranque del equipo, pero se mostró convencido que la situación cambiará y empezará a dar alegrías. «Lo único que les pudo dar es el agradecimiento porque es una afición bárbara. No puedo prometer cosas que no voy a cumplir. Tengo que prometerles trabajo, profesionalismo, dedicación... Que se sientan seguros de que el equipo les va dar cosas y tengan paciencia». Los pacenses viajan a La Palma en busca de su priner triunfo ante el Atlético Paso (13.00 horas) que le haga olvidar el golpe recibido en su estreno en casa. Una salida comprometida por las circunstancias de las conexiones del vuelo y un terreno de juego de césped artificial incómodo para el estilo más abierto y creativo que propone el plantel ofensivo blanquinegro. «El sábado vamos a Sevilla y de ahí a Madrid para enlazar con La Palma. Para la vuelta tendremos que quedarnos el lunes y llegaremos de madrugada. Vamos a un campo de césped artificial, con sus dimensiones. Pero iremos en las mejores condiciones», apuntaba el técnico blanquinegro. A David Tenorio, además, también le preocupa la piel de cordero en la que se esconde un Atlético Paso que ha subido el nivel con respecto a la campaña pasada. «Ha construido un equipo con idea de ser importante en la categoría, allí la gente aprieta y es su primer partido en casa. Tenemos pocas referencias del rival», comentó. El preparador granadino sí conoce a su oponente en el banquillo, lo que le da un plus a su rival. «Conozco a Manolo Sanlúcar desde hace mucho tiempo, es un entrenador que tiene muy buenos números en la categoría, muy competitivo. Va a competir al máximo nivel». En ese proceso de construcción en el que se encuentra inmerso el Badajoz el mejor camino para acelerar los plazos es la victoria. «Estamos conociéndonos, empezando a construir el equipo que creo que podemos llegar a ser. Tiene un potencial amplio. Falta refrendarlo en el terreno de juego, pero las sensaciones son buenas y positivas. También lo eran la semana pasada pero no se dio el resultado», sostenía Tenorio durante su comparecencia previa adelantada al jueves. El preparador blanquinegro no le da excesiva importancia a la derrota en cuanto al estado de ánimo del vestuario. «Esto acaba de empezar. Hay gente que lleva cuatro días, otros un día. Queda muchísimo camino. Eso no nos va a influir en nada. Tenemos que tener un alto grado índice de paciencia. El sentido común y la lógica dice que este equipo se tiene que ir construyendo en el camino. El camino es ahora cuando está toda la plantilla y esos jugadores cojan un tono físico que a día de hoy muchos no tienen. Cuando todo eso se dé empezaremos a ver al Badajoz de verdad». El Badajoz ha viajado con la novedad en la convocatoria del delantero canterano Muller, que llegó el miércoles de Argentina y ya incorporado a la disciplina del grupo desde el jueves, pero sigue sin poder contar con Aketxe y Castri. «Muller está en buen estado físico. Tenemos que tener un tiempo de adaptación, pero en principio podría estar disponible», adelantaba Tenorio, En cuanto al estado de Aketxe asumía que su entrada en el equipo va para largo. «Tenemos que encontrar esas sensaciones buenas a nivel físico, pero no es un plazo corto». A la espera de la disponibilidad del punta bilbaíno y de ese otro ansiado goleador, Tenorio se mostraba satisfecho con el equipo y valoraba el trabajo de la dirección deportiva. «Es dificilísimo crear una plantilla como se ha creado aquí en tiempo récord y con los condicionantes de esas dos semanas que estuvimos más en Tercera que en Segunda Federación». ATLÉTICO PASO-BADAJOZ ATLÉTICO PASO Loscos; Barreda, Dan Ojog, Ayoze, Adri Escudero, Tala; Guti, Niko Kata; Ortega, Altube y Fuste

CD BADAJOZ Javi Olmedo, Fran Grima o Fidel Ibáñez, Borja López, Carlos Cordero, Chacartegui; Samu Manchón, Toni Jou, Miguel Núñez, Adri Carrasco; Sandro Toscano y Pablo Gálvez.

ÁRBITRO Aranda Delgado (andaluz).

ESTADIO Y HORA El Paso, 13.00 horas Sobre su rival, el técnico del Badajoz resaltó la calidad de su plantel y lo bien que se ha reforzado con jugadores de sobra contrastados como Menudo. «Seguro que acumula más goles en su carrera deportiva que todos nosotros», precisaba. Tenorio espera un partido de máxima exigencia, como todos en esta categoría que encierra muchas trampas. «Lo que vi el otro día en Llerena es lo que es la categoría. Todo muy igualado, cada equipo va a ser muy complicado. Habrá momentos que tendremos que trabajar y vivir en el caos, pero no solamente en este partido sino en muchos partidos que vamos a vivir como visitante».

