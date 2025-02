El Badajoz confía en su punto de arranque

El Badajoz confía en que el empate en Guadalajara sea su punto de arranque. El equipo blanquinegro sumó por primera vez en este 2024 después ... de cuatro jornadas ya disputadas, aunque eleva a nueve consecutivas las que arrastra sin conocer la victoria. Pero al menos el empate fuera de casa sirve para cortar la sangría de tres derrotas seguidas con la que había comenzado el año.

A ese punto de esperanza se agarra el Badajoz para emprender la remontada. Los pacenses esperan haber encontrado en Guadalajara su punto de inflexión que les haga reaccionar y salir de los puestos de peligro. Más allá del valor del empate, el conjunto blanquinegro dio muestras de ciertos brotes verdes que empiezan a aparecer. Si en los últimos partidos, los de Iñaki Alonso bajaban en la segunda parte de forma preocupante y tiraban al traste todo lo bueno de los primeros minutos, en el Pedro Escartín supieron sobreponerse al golpe del 1-0 de penalti en contra para empatar y acabar el encuentro muy enteros. «He visto a un equipo que ha encajado gol, no se ha venido abajo, se ha mantenido firme, ha empatado el partido y creo que hemos podido ganar el partido si nos pitan ese penalti», explicaba el técnico vizcaíno a la conclusión.

Ese cambio de mentalidad para levantarse y que el equipo se revuelva de forma decidida en busca de la remontada marca el camino a seguir para confiar en revertir la dinámica. «Inmediatamente hemos olido sangre, que hacía tiempo que no la olíamos, hemos ido a por el 1-2 y nos hemos quedado con la miel en los labios porque el penalti creo que es clarísimo», lamentaba Iñaki Alonso. Un resurgir al que se espera tenga continuidad este domingo ante el Illescas. El Badajoz recuperó en el tramo decisivo esa fe de los jugadores para superar una situación crítica y sacar una garra que no se veía desde hace tiempo. «El equipo ha sido capaz de venirse arriba después de soportar el mazazo de ir perdiendo en un campo difícil», subrayaba el preparador blanquinegro.

El Badajoz dejó muy buenas sensaciones en Guadalajara y la afición allí desplazada así se lo reconocía. Casi un centenar de seguidores arroparon al equipo blanquinegro en las gradas a pesar del malestar general existente por la mala dinámica deportiva y los últimos acontecimientos que salpican al club.

La afición, siempre fiel a pesar de los sobresaltos

La entidad pacense pasa por el peor momento de su historia reciente con el equipo inmerso en puestos de descenso a quinta categoría y a nivel institucional viéndose envuelto en un supuesto intento de amaño del partido frente al Pontevedra correspondiente a la pasada temporada. Un asunto que está siendo investigado desde este verano en los juzgados y que incluso le podría llevar a división regional en caso de resolverse en su contra después de un hipotético descenso a Tercera. La afición está harta de tantos sobresaltos dentro de un club del que sus dos máximos accionistas todavía no se han presentado de forma pública desde que se hicieron con la mayoría de la familia Oliver en abril de 2023. Desde que se aprobó el convenio no han dejado de salir problemas. La denuncia de Isaac Jové en la que reclama que no le han pagado cuatro de los siete plazos pactados en su finiquito, la presión de Carlos Cinta para salir, el presunto intento de amaño, al llegada de un pintoresco psicólogo o las mensualidades que se le adeudan al equipo femenino y a varios empleados de las oficinas, son algunos de los ejemplos que enturbian la tranquilidad institucional y económica de la que presumía el grupo mexicano.

Los seguidores mantienen la convocatoria para concentrarse en contra de la propiedad el domingo en la previa del encuentro ante el Illescas. Una protesta que apunta a la cúpula del club porque en lo deportivo siguen mostrando su apoyo fiel al equipo y que no lo van a dejar solo como volvieron a demostrar en Guadalajara.