El Badajoz coge un punto de confianza

David Tenorio dejó varios titulares tras sumar el primer punto de la temporada y también el primero fuera de casa del técnico granadino desde ... que llegó a Badajoz. «Cuando no se puede ganar hay que empatar», asumía el preparador blanquinegro tras firmar el 0-0 en Illescas. Para Tenorio es su primer punto como visitante en los siete desplazamientos que ha realizado como entrenador del Badajoz, pues los seis anteriores se saldaron con derrotas en Talavera (2-1), Ceuta (3-0), Linares (2-1), Ferrol (2-1), Córdoba (3-1) y El Paso (1-0).

El Badajoz estrenó su casillero de puntos en la cuarta jornada, pero sigue colista en solitario. Un bagaje bastante pobre para un equipo que partía este verano con el objetivo del ascenso. Los blanquinegros ofrecieron mejores prestaciones con respecto a anteriores compromisos, pero no le dio para ganar y se tuvo que conformar con el empate. «Hasta el momento no nos ha llegado», reconocía Tenorio.

La etiqueta del Real Madrid de la categoría, referencia que salió desde la propia directiva del club en una rueda de prensa, le va a perseguir allá donde vaya. Cuestionado sobre si ese aspecto perjudica al equipo, Tenorio quiso zanjar ese tema de forma contundente. «Ojalá fuéramos el Real Madrid en el sentido bueno de lo que representa, en valores como el esfuerzo, la cultura del trabajo, no darse por vencido... Yo quiero copiar eso, lo demás me parece una auténtica gilipollez». El caso es que el Badajoz no pudo pasar del empate en el campo de un recién ascendido y que es la primera vez en su historia que compite más allá de la Tercera. Un punto de doce posibles que le aleja del liderato ya a tres victorias.

Empieza a hacer frío en el Nuevo Vivero y llega a la quinta jornada con -9 de su punto de partida. A pesar de no haber ganado ningún partido, desde el club pacense tratan de transmitir tranquilidad y confianza en el cuerpo técnico. El entrenador blanquinegro cree que este empate sin goles marcará un punto de inflexión en la reacción del equipo. «Tenemos que ser pacientes y esperar nuestro momento, que va a llegar». Confía Tenorio en tener a todos sus efectivos en las mejores condiciones para empezar a remontar el vuelo. «Todavía estamos integrando jugadores a la plantilla. Estamos en ese momento de recuperar jugadores que acaban de llegar como Müller o Carlos Cintas, que ahora mismo es difícil pensar que nos puedan dar un rendimiento real de 90 minutos o 70 a nivel alto». Fueron los últimos en llegar con la competición empezada, pero tanto Müller como Carlos Cintas ya han sido titulares. De hecho, todos los futbolistas de la plantilla excepto Bah, el lesionado Castri y Aketxe por baja forma, han formado parte del once inicial. Pero insiste en pedir tiempo para que los futbolistas cojan su tono físico, se acoplen y asimilen los conceptos. «Van cuatro jornadas, esto es muy largo. Hay que tener un poco de paciencia».

El Badajoz ha probado con tres delanteros distintos como referencia de inicio en estos cuatro partidos, pero sigue evidenciando falta de gol. Pablo Gálvez fue el titular en las dos primeras jornadas, Müller tomó el testigo en la tercera y Carlos Cintas lo hizo el pasado sábado en Illescas, quedándose fuera de la convocatoria el joven punta nacido en Burgos, pero afincado en Calviá. «Va a llegar el momento en que podamos meter una delantera de verdad», suspiraba el técnico granadino al tiempo que se mostraba convencido de que el equipo ofrecerá esa versión de aspirante que tanto se espera cuando pueda contar con los cuatro delanteros. «El Badajoz será otra película», remarcaba.

El conjunto pacense dejó mejores sensaciones como bloque compacto y solidez defensiva, pero arriba sigue teniendo esa carencia que ya le arrastró la temporada pasada. El Badajoz va cogiendo el tono, pero todavía no le da para estrenar el casillero de victorias. «El equipo da el cien por cien de lo que tiene, ahora mismo ese cien por cien no es suficiente para ganar el partido. Tenemos que mejorar urgentemente». Tenorio considera que la plantilla necesita ese empujón anímico y de seguridad en sí mismos que dan los tres puntos. «Nos falta confianza y eso lo van a dar los resultados».

Como nota positiva de un empate insuficiente, el técnico del Badajoz se queda con la fortaleza defensiva que exhibió su equipo. «La portería a cero es una buena noticia y hay que extenderlo el resto de partidos».