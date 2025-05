Álex Alegría, la gran esperanza del Badajoz

J. P. Badajoz Martes, 9 de enero 2024, 13:10 | Actualizado 21:07h. Comenta Compartir

El Badajoz da un golpe de ilusión con el anuncio de la incorporación a los entrenamientos de Álex Alegría. El delantero placentino de 31 años se convierte en la gran esperanza blanquinegra, pero su fichaje llega con ciertos condicionantes y hasta el 15 de enero no se conocerá oficialmente si pasará a formar parte de la primera plantilla pacense. Ese es el plazo que se han dado club y jugador en una especie de cláusula 'anti-Aketxe' para valorar su estado de forma y si se reúnen todas las condiciones para formalizar la relación. «El delantero extremeño ha firmado un precontrato con el Club Deportivo Badajoz según el cual, el club y el jugador acuerdan concederse un plazo que vence el próximo día 15 de enero de 2024 a las 12.00 p.m. para decidir si el futbolista queda vinculado laboralmente con el club», explica el Badajoz en un comunicado.

De esta manera, Álex Alegría se entrenará durante esta semana a las órdenes de Iñaki Alonso, tiempo que ha pedido el jugador al club blanquinegro como margen al estar pendiente de una oferta del fútbol suizo y tener así la libertad de marcharse antes de que expire ese período. Es la única condición que ha puesto antes de vincularse definitivamente al Badajoz. «No es fácil traer a un jugador de esa categoría y lo tenemos firmado. Pero nos ha pedido como límite el 15 de enero por si le llega una oferta de Suiza tener la libertad de salir. Por eso hemos tenido que hacer un contrato unilateral para asegurarnos que dado el caso no se vaya a otros clubes y juegue en el Badajoz», sostiene Gudi. La entidad pacense, por su parte, tiene esa semana de plazo para comprobar su adaptación, nivel físico e identificación con el proyecto y se aseguraría con ese preacuerdo su fichaje si no fructifica la opción de Suiza. Pero en el caso de no convencer al cuerpo técnico, el Badajoz también quedaría liberado de seguir adelante con su incorporación aunque el futbolista se quisiera quedar. «Hasta dicha fecha el jugador entrenará con dinámica del primer equipo, bajo la dirección de su entrenador y cuerpo técnico, con el fin de que se valore deportivamente el rendimiento del jugador», añade la nota del club.

Gudi aclara que no se trata de un período de prueba. «¿Cómo va a venir a prueba un jugador de ese nivel? No tiene nada que ver con su estado físico. Hay otros factores como las ganas, la impresión que tenga del club, sus sensaciones, compromiso... y si no es lo esperado por el club no se haría», apunta el director deportivo.

Álex Alegría (Plasencia, 14 de octubre de 1992) se formó en el San Miguel placentino y la escuela de fútbol de la UP Plasencia antes de debutar en el Cacereño con 18 años. El Betis se fijó en sus cualidades y le firmó para el filial en verano de 2012. En su tercera temporada en Heliópolis debutó con el primer equipo en Segunda División ante el Mirandés. Después se marchó cedido al Numancia donde se erigió en el máximo goleador del equipo soriano en la categoría de plata con 12 tantos. Regresó al Betis la campaña siguiente, 2016-17, con el que debutó en Primera División en la tercera jornada ante el Valencia y la semana siguiente se estrenaría como goleador en la Liga con un doblete ante el Granada. El Betis le cedería los cursos siguientes al Levante, Rayo Vallecano y Sporting de Gijón. En el Levante sufrió una grave lesión al romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha que le apartó de los terrenos de juego desde noviembre de 2017 hasta final de temporada. Tras su paso por Gijón rescindió su contrato con el Betis y fichó por el Mallorca, que le cedería al Extremadura UD de Segunda en enero de 2020 y en campañas sucesivas a Zaragoza, Burgos y Fuenlabrada. En febrero de 2023 se desvinculó del Mallorca y probó una aventura exótica en el extranjero en Irán en las filas del Foolad FC. Álex Alegría marcó 3 goles en 48 partidos en Primera y 22 tantos en 128 encuentros en Segunda.

Los Reyes Magos llegan con algunos días de retraso al Nuevo Vivero. El Badajoz tiene cerrados otros dos fichajes, pero el club quiere extremar la cautela con estos movimientos para que no haya contratiempos de última hora que compliquen su llegada. Los deseados refuerzos se harán realidad en cuanto resuelvan sus contratos con sus actuales clubes.

El club pacense cuenta actualmente con una ficha libre que dejó Isaac Aketxe tras su abrupta salida por dar positivo en un control de alcoholemia que le costó la retirada del carnet de conducir y una multa de 1.788 euros. El Badajoz también estudia la situación de Bilal Kandoussi y la posibilidad de poder utilizar su ficha para incorporar a un nuevo futbolista en su plantilla. El centrocampista madrileño sufrió un accidente de tráfico el pasado 27 de diciembre cuando regresaba a Badajoz tras las vacaciones para asistir al entrenamiento del primer equipo y que le causó daños en su brazo izquierdo por el que está pendiente de ser operado en el Hospital de Getafe. El accidente tuvo lugar a la altura de Mérida al reventarse una rueda lo que provocó que su vehículo diera varias vueltas de campana y en principio fue ingresado de urgencia en el hospital de la capital autonómica desde donde fue trasladado al complejo hospitalario de la ciudad madrileña.

El director deportivo también apunta que el club sigue sondeando el mercado sub-23 y no se descarta alguna incorporación más en ese sentido.

En cuanto a posibles bajas, Gudi sostiene que ningún jugador de la actual plantilla ha pedido expresamente salir del club, aunque entre líneas reconoce que se ha hablado de esa opción de forma genérica. «Nadie ha pedido salir de forma clara al cien por cien, esa situación no se ha dado», señala. El director deportivo también precisa que ningún equipo ha preguntado ni mostrado interés por futbolistas del Badajoz y que en el caso de Carlos Cinta el club no tiene intención de desprenderse del delantero emeritense.