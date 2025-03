El Badajoz, a la caza de dos delanteros seniors

El Badajoz agota sus posibilidades de mover ficha en este interrumpido mercado veraniego y esta semana habrá novedades en la confección de la nueva plantilla ... y los seis futbolistas que el equipo necesita, según avanzó el director deportivo Gudi. «Esperemos que así sea y se trabaja para ello. Es cierto que el mercado es un poco extraño, con muchos jugadores que quieren estar en Primera RFEF y ese es nuestro obstáculo. Estamos estudiando todo tipo de propuesta en esa tesitura de encontrar esos seis jugadores que nos den esa competitividad final y ese salto de calidad junto con lo que tenemos». Gudi remarcó que quiere añadir dos delanteros mayores de 23 años, «aunque si uno tiene que ser sub 23 lo será, como mínimo uno tiene que ser mayor. Estamos intensificado el trabajo para que sean dos».

En cuanto a las demarcaciones, el responsable deportivo comentó que las prioridades son los centrales, tanto derecho como izquierdo, dos centrocampistas y dos delanteros. «Tenemos claro lo que queremos. Y, si no se vacía la caja, algún jugador más».

El caso Edu Sánchez, sobre el que la prensa catalana sigue colocando en el Barcelona, volvió a sobrevolar la sala de prensa del Nuevo Vivero, pero el director deportivo blanquinegro repitió el mismo mensaje ofrecido cuando este asunto ha salido a la palestra. «Lo que puedo decir es que Edu Sánchez sigue perteneciendo al CD Badajoz a día de hoy y, a partir de ahí, lo que suceda en el futuro o en unos días no lo podemos saber».

Gudi y Guzmán Casaseca acompañaron a Gurdiel en su presentación este lunes en el Nuevo Vivero. El nuevo lateral diestro albinegro explicó que su incorporación al Badajoz fue muy sencilla, apenas bastando una llamada del director deportivo. «Me llamó Gudi personalmente y la verdad es que fue todo muy fácil. Llegamos a un acuerdo rápido. Él quería que yo estuviera aquí y yo quería estar aquí. No hubo demasiados problemas». Se refirió también a la rivalidad que en el lateral diestro tendrá con Fidel en el sentido de que toda competitividad es buena en lo colectivo. «A Fidel lo conozco desde este año y es un buen chico y tiene todo el futuro por delante. Nos vamos conociendo poco a poco. Siempre que haya competitividad y sea sana estamos en el buen camino, en mi puesto y en todos los puestos porque hay que tener la máxima exigencia para que las cosas funcionen».

Sobre su nuevo entrenador, el ex del Sabadell indicó que está haciendo mucho hincapié en el tema defensivo pero sin perder de lado las incorporaciones al ataque. También subrayó la capacidad de Tenorio de comunicar su mensaje. «Creo que el mister tiene las cosas muy claras y nos transmite todas sus ideas muy bien, creo que va a ser fácil la adaptación con él poco a poco intentando cuadrar más o menos lo que nos pide. Aunque fue cuestionado por ello, prefirió no definirse como futbolista, pero sí avisó de que lo dará todo sobre el terreno de juego. «No me gusta hablar de mi. Vengo con toda la humildad del mundo a trabajar y a hacer lo que me pida el mister, comprometido con el club y el equipo al cien por cien y a dejarme todo lo que tengo en el día a día».

Adán Gurdiel fue el sexto fichaje blanquinegro de este convulso verano. El defensa leonés tiene 29 años y aterriza en el Nuevo Vivero procedente del Sabadell tras una amplia experiencia en la extinta Segunda B con 134 partidos, 34 en Primera RFEF con Linares y Sabadell, 53 partidos en Segunda entre la Ponferradina y Lorca y 11 en Segunda RFEF con El Ejido.

Adán Gurdiel Mella (Fabero, León, 1993) es un futbolista formado en la Ponferradina, con cuyo primer equipo llegó a disputar 42 partidos en Segunda y luego otros 11 con el Lorca. En su trayectoria aparecen también clubes como la Cultural Leonesa, Racing de Santander, UCAM, Real Murcia, El Ejido, Linares (con el que jugó la fase de ascenso a Segunda) y el Sabadell.