El Badajoz camina hacia el abismo

Mientras el Badajoz sigue punto a punto, sus rivales directos también continúan sumando y así la permanencia queda imposible. El equipo blanquinegro cada vez tiene ... menos margen para agarrarse a la salvación y ya empieza a sentir las llamas de la hoguera quemar a sus pies. Su vida pende de un hilo muy fino que Miguel Narváez se empeña en no querer soltar. El equipo domina a sus adversarios y no ha perdido con el cambio de entrenador, pero la realidad es que los pacenses siguen vivos gracias a sus manos milagrosas. «No podemos estar dependiendo del milagro de una parada o un penalti si nos queremos salvar», asumía Luis Oliver Sierra consciente de haber tentado a la suerte en los últimos partidos para valorar su peso en oro un punto que sabe que sirve de poco. «Ha sido un resultado totalmente injusto si analizamos el partido en general, luego si ves el final casi tienes que dar las gracias por el punto», añadía el técnico.

El Badajoz se asoma al abismo de la Tercera RFEF. Camina al borde del precipicio y con la sensación de que se puede despeñar de un momento a otro. En su pausado transitar por un final de trayecto en el que otros aceleran para intentar salir disparados se va perdiendo en la distancia de sus rivales. La salvación está más lejos que hace cuatro jornadas. Con seis puntos de los últimos doce posibles es inviable poder aspirar a nada y menos en la situación crítica en la que se encuentra. Quedan cinco finales y con esa media no salen las cuentas. A base de empates no le llega en su objetivo de asomar la cabeza por los puestos de permanencia.

El experimento de Oliver júnior en su estreno en el banquillo ha perdido su efervescencia inicial. Su debut tuvo ese efecto de reacción con un golpe de autoridad tras su importante victoria en Talavera, pero después le han seguido tres empates insuficientes frente al Villanovense, Cacereño y Getafe B, estos dos últimos además se pueden dar por buenos dadas las circunstancias. Los nuevos administradores cogieron a un Badajoz al límite de caerse y optaron por la fórmula del 'jefe' metido a entrenador novato para salvar a un equipo que lleva prácticamente toda la temporada en puestos de descenso. Apuesta valiente a la vez de arriesgada. Luis Oliver Sierra asumió las riendas con el equipo a cinco puntos de la salvación y una victoria y tres empates después está a siete. Es verdad que todavía no ha perdido en sus cuatro partidos al frente del conjunto blanquinegro, pero con esa escasa capacidad para almacenar no le llega para salir a la superficie. «Tenemos que ganar», reconocía Luis Oliver Sierra.

Con la soga al cuello, el Badajoz tiene por delante cinco finales para recortar esos siete puntos en su lucha por mantener la categoría. «Nos hace falta mes y medio heroico y estamos dispuestos a hacerlo porque aquí nadie se va a borrar». Con 15 puntos en juego, Oliver Sierra se aferra a las matemáticas y sigue confiado en la remontada. «Lo único que tenemos que hacer es estar convencidos de nuestras posibilidades». En las cuentas del preparador aragonés ya apunta al puesto de promoción por la permanencia, al que tiene a cinco puntos. «Lo único positivo es que el playout en este grupo está muy caro y seguramente quien quede en playout se va a salvar», calcula Luis Oliver júnior.

El empate ante el Getafe B dejó indiferente a un sector del Nuevo Vivero, en cierto modo ya resignado y entregado al peor desenlace posible. «Entiendo que la gente se desesperance un poco y descorazone, pero los que estamos metidos en el vestuario no podemos. A la afición no se le puede pedir más, pero nosotros no nos podemos permitir el lujo de bajar los brazos y no lo vamos a hacer», sostiene el técnico.