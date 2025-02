El Badajoz cae en estado crítico

Se dice que la esperanza es lo último que se pierde y a ese dicho popular se agarra Iñaki Alonso para seguir creyendo en la ... salvación. «Los grandes equipos, los grandes deportistas, las grandes empresas las han pasado canutas y de ahí ha salido algo bueno. Esa es mi esperanza», suspiraba el entrenador del Badajoz por esa chispa que provoque un cambio de tendencia y haga reaccionar al equipo. Aunque por su discurso envuelto en un efecto de ilusionismo y algo de epopeya más bien parecería cosa de un milagro. «Por experiencia, por lo que ha pasado en otros clubes y situaciones estoy seguro que detrás de esto va a venir algo grande. No tengo ninguna duda porque nos está preparando. Todas las semanas es ese golpe, levantarnos, ese golpe... no es casualidad», añadía.

La situación cada vez es más crítica. El equipo blanquinegro sigue con su caída vertiginosa y ya está a seis puntos de la salvación. A pesar de sufrir otro revolcón, Iñaki Alonso está convencido de que llegará el momento de coger la ola buena. «Les he dicho que tiene que venir algo grande, algo bueno, después de estas hostias, de este sufrimiento, de estos años... Hay que creer, venirse arriba y seguir». Creencia, confianza, deseo o milagro, la realidad es que al Badajoz ya no le queda otra que centrarse en la permanencia como único objetivo. El preparador vizcaíno reconocía la angustiosa situación que se vive en el vestuario, aunque en cierto modo trata de mostrarse tranquilo y transmitir serenidad seguro de la capacidad de su plantilla para salir de abajo. «La realidad es que lo primero que tenemos que hacer es salir de esa parte roja para coger esa confianza de forma mucho más continua. Si viese a los jugadores que no quieren, muertos o que no van, diría 'ostras', pero le vamos a dar la vuelta, sin ninguna duda», sostenía.

Contra todo tipo de avatares y decepciones la afición se mantiene siempre fiel y se resiste a creer otro batacazo de su equipo. «Ha sido tremendamente generosa con nosotros. He visto un apoyo incondicional y lo que tenemos que hacer es devolverlo con mucho trabajo. El gol nos ha hecho daño, hemos tirado más de corazón, pero no han doblado las rodillas y han seguido hasta el final gracias a la afición», remarcaba Iñaki Alonso.

El Badajoz arrastra ocho jornadas consecutivas sin ganar, las tres últimas contadas por derrotas. Una deriva peligrosa que aboca al precipicio. El equipo parece tocar fondo. Al club se le agotan los recursos para contener la hemorragia. Ya ha prescindido de su primer entrenador David Tenorio y del director deportivo Gudi y ya no queda más que buscar las respuestas en el campo. El Badajoz se queda sin margen de error.

Los dueños Arana y Ritchey, esta semana en Badajoz

Esta semana vuelve a ser clave con su visita a un rival directo como el Guadalajara al que tiene tres puestos por encima a siete puntos. La afición exige explicaciones y ponerle cara a un grupo mexicano al que solo se conoce la figura física de Miguel Leyva, aunque moviendo los hilos detrás de la cortina y sin exponerse públicamente. La presencia estos próximos días en Badajoz de los dos dueños del club, Víctor Arana y Guillermo Ritchey, puede ser el momento oportuno para tranquilizar a las masas. Los mexicanos estarán en la ciudad y tienen previsto presenciar el encuentro del sábado en Guadalajara y el siguiente en casa frente al Illescas. El club apela a la unidad de todas las partes para sacar adelante esta situación y así la mano derecha de la propiedad ha mantenido reuniones con los responsables de los colectivos representativos de los aficionados como la Federación de Peñas, Grada 1905 y Plataforma Sentimiento Blanquinegro. Pero la afición quiere que los máximos accionistas den un paso al frente y saber de las intenciones del grupo Andimi SL.

Sentimiento Blanquinegro muestra su malestar y exige soluciones

Sentimiento Blanquinegro ha emitido un comunicado en el que expone sus sensaciones negativas sobre dicho encuentro. En primer lugar por la ausencia de un miembro de la familia Arana como había requerido y seguidamente por la falta de realismo dentro del club al apuntar todavía al playoff como objetivo. «Se nos manifestó que desde la propiedad existe confianza plena en que los resultados deportivos acabarán llegando, hasta el punto de asegurar que el objetivo sigue siendo alcanzar los playoff de ascenso a 1ª RFEF en la presente temporada. Esa falta de realismo nos hace ver que los actuales dirigentes del club no están en condiciones de afrontar eficazmente la situación deportiva e institucional en la que se encuentra sumida la entidad», recoge en la nota. En ese sentido, la Plataforma considera que la falta de una cabeza visible por parte del grupo mexicano repercute en una percepción de vacío que pesa sobre la entidad y en el estado de ánimo de la plantilla. «Tras analizar en profundidad la situación concluimos que la sensación de orfandad y abandono que menoscaba a la afición también afecta negativamente al vestuario y merma su autoconfianza y su capacidad de respuesta pese a estar cualificados para revertir la actual dinámica deportiva».

De este modo, exige como soluciones apartar a ‘Pato’ Arana de cualquier órgano de decición deportiva, nombrar un nuevo director deportivo y también un director general que ejerza de portavoz del club, así como un ejercicio de profesionalidad y responsabilidad al cuerpo técnico para no aferrarse al puesto si alguno no se siente capacitado para gestionar la situación y en el caso de que el equipo siga sin reaccionar que a la propiedad no le tiemble el pulso para «acometer pronto las destituciones necesarias para revertir la situación si la dinámica deportiva no cambia radicalmente en los próximos dos partidos». La Plataforma también hace un llamamiento a todos los colectivos que representan a la afición del Badajoz a aunar fuerzas e ir de la mano en busca de lo mejor para el futuro del club club, «al margen de los intereses particulares de los poseedores de las acciones de la SAD».