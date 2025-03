El Badajoz avanza con paso corto, pero firme

Tanto ha cambiado la situación en el Badajoz que empatar fuera de casa ahora ya sabe a poco. Y eso que hasta hace poco más ... de un mes sus desplazamientos se contaban por derrotas. La llegada de Iñaki Alonso ha dado un vuelco a todo en el Nuevo Vivero. El equipo blanquinegro parece otro en lo deportivo y en lo anímico. Una transformación que le ha llevado de las dudas a las certezas.

El fantasma del descenso sigue estando ahí cerca a solo dos puntos, pero la mentalidad es bien distinta y a pesar de la seria amenaza ya se empieza a mirar con mayor convencimiento hacia arriba. El playoff queda a tres puntos y el liderato que premia con el ascenso directo a ocho. «Creemos que somos un equipo que ha subido el nivel de competitividad y el de ambición y eso nos va a dar puntos seguro», apuntaba el técnico vizcaíno en una reflexión que marca el paso del nuevo Badajoz. Confianza, creer y subir la moral de la tropa. Ese cambio de chip se ha visto reflejado en los resultados. El Badajoz encadena cuatro jornadas seguidas sin perder. Alonso ha sacado al equipo de las tinieblas y ya ve la luz.

Los pacenses solo pudieron rascar un punto en Getafe que deja un tanto insatisfechos al vestuario y a su afición. Un empate que después de tres victorias consecutivas deja la sensación de insuficiente, pero que supone otro paso más en su crecimiento y reconstrucción como colectivo. Iñaki Alonso ha tocado las teclas que había que ajustar para salir de esa espiral negativa para engancharse a una inercia favorable. «El equipo ha dado un pasito adelante», sacaba como lectura positiva del punto conseguido. Para el preparador blanquinegro no se trata de ninguna fórmula mágica y sí mucho trabajo en un grupo muy comprometido con lo que significa el club y de un gran potencial. «Había buenos jugadores y creo que al menos en el día a día me demuestran que son buenas personas, que quieren y sobre todo que viven el Badajoz. Hay cuatro o cinco jugadores que son estandartes y lo alimentan todos los días. Hemos empezado a creer en nuevas situaciones, con mayor ritmo, apretar arriba, hacer cosas que antes no iban y ahora salen. Son dinámicas, coger confianza y seguir creciendo».

El Badajoz comenzó la temporada sin ganar en sus cuatro primeros partidos con tres derrotas consecutivas y un empate. Ahora se ha dado la vuelta a la situación y la tendencia es totalmente opuesta tras acumular tres victorias y un empate. El técnico blanquinegro reconocía que al equipo todavía le falta por mejorar y pulir ciertas cosas, pero van en el camino de encontrar esa regularidad con la que termine de soltar lastre con la parte de abajo y engancharse arriba. El equipo pacense volvió a mantener su puerta sin recibir goles en el campo del filial del Getafe, la segunda seguida desde la llegada de Iñaki Alonso. «Otra portería a cero, es positivo y es un punto más». Un aspecto que valoraba resaltando la importancia de seguir sumando en esa lectura del vaso medio lleno de al menos seguir puntuando. «Hay momentos en la temporada que si no puedes ganar tienes que sumar», asumía.

Iñaki Alonso destacaba la entrega y compromiso de sus futbolistas como factor clave para dar continuidad a esa línea ascendente. «La gente está sacrificándose, tiene esa solidaridad, lo está entendiendo y eso nos hace crecer». También elogió a la gente de refresco. «Hay jugadores que han salido y de alguna manera se han reivindicado. Eso es lo más importante, que quien salga desde el banquillo lo haga enchufadísimo y aporte».