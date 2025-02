El Ayuntamiento prevé levantar las cargas del estadio Príncipe Felipe antes de verano

j. cepeda Martes, 22 de marzo 2022, 14:09 | Actualizado 14:54h. Comenta Compartir

La finca de cinco hectáreas donde se ubica el estadio Príncipe Felipe, propiedad del Club Polideportivo Cacereño, podría quedar libre de cargas y tener otros usos, además del deportivo, antes de este próximo verano. Así al menos lo prevé el Ayuntamiento de Cáceres, cuya Secretaría General ya ha recibido la documentación a través de la cual la sociedad anónima deportiva presidida por Carlos Ordóñez pretende justificar el «interés público» exigido por el Consistorio.

Cuestionado por HOY, el Ayuntamiento de Cáceres afirma que dicha documentación está pendiente de evaluación, «pero entendemos que se corresponde con lo solicitado». Toda vez la propuesta cuente con el aval jurídico de los técnicos municipales, el asunto pasará a la Comisión de Desarrollo Urbano para una aprobación que posteriormente tendrá que ser ratificada en sesión plenaria: «Pasará por el Pleno en cuanto sea posible y casi con toda seguridad en el primer semestre del año», explica a este periódico el equipo de Gobierno local.

Los terrenos donde se levanta el estadio Príncipe Felipe fueron adjudicados al Cacereño en el año 1975 con el requisito de que debían tener «un uso deportivo durante 50 años como mínimo», tal y como consta en las escrituras. No obstante, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, explicó el pasado mes de febrero que «el Ayuntamiento cuenta con informes técnicos y jurídicos que abren una puerta a poder levantar esas cargas en razón del interés público». Esto último es, precisamente, lo que ahora trata de justificar el Cacereño con el citado informe fundamentado.

Cabe recordar que fue en febrero de 2020 cuando el Cacereño realizó la petición de levantar las cargas, pero no fue hasta diciembre de 2021 cuando el asunto se incluyó en la Comisión de Desarrollo Urbano. El Ejecutivo local, que en un principio tenía previsto rechazar la propuesta, estimó una petición del PP, secundada por el resto de la oposición, para dejar este punto encima de la mesa con el objetivo de buscar alternativas.

La liberación de las cargas antes del año 2026 permitiría al Cacereño la explotación de estos terrenos para obtener nuevas vías de financiación. Entre los objetivos más ambiciosos del decano del fútbol extremeño está la creación de un gran complejo multidisciplinar vinculado al deporte y a la formación. Un proyecto supeditado a los fondos europeos Next Generation y que sería gestionado al alimón con la Administración Pública. No obstante, hasta el momento no existe partida alguna contemplada al respecto.

