Adolfo Senso se refirió a la tromba de agua que cayó sobre el feudo colegial. «El árbitro quería suspender el partido, pero había que jugarlo. La situación era igual para los dos equipos», subrayó alejado de cualquier polémica ante la posibilidad de reanudar el choque en otro campo.

Aunque sí entró a criticar la actuación del colegiado durante el choque. «El árbitro ha estado horroroso. Quiero ver el tercer gol, ya que me dicen que es fuera de juego claro. El asistente ha estado los 90 minutos amenazándonos y todo su banquillo levantado. No me ha gustado nada el arbitraje, les ha perdonado tarjetas a ellos», sentenció el preparador, que pierde para el próximo partido a Margallo, que fue expulsado tras ser sustituido.