Una apuesta por la cantera que no se refleja en sus obligaciones

Javier Peña puso mucho énfasis en la apuesta del grupo Oliver-Iglesias por el fútbol base. «Queremos que la cantera esté muy presente. Estamos trabajando en un proyecto de futuro y queremos transmitir tranquilidad a esos padres que tienen a sus hijos en la cantera», ... apuntaba.

Aunque esa declaración de intenciones no se ve reflejada en el cumplimiento de sus obligaciones. El director general reconoció que todavía no se había hecho efectivo el ingreso para ponerles al día y admitía que ese retraso se debía al comunicado de hace unas semanas de los responsables de La Academia denunciando varios meses de impagos que los dueños consideraron desafortunado. «El 5 de abril se pagó a la primera plantilla y al día siguiente estaba preparado el pago para el filial, el juvenil, La Academia y el femenino, pero el comunicado generó cierto malestar en la propiedad y no hay una fecha concreta. Estamos intentando solucionar esta situación y se ha optado por negociar. Pero se va a proceder al pago, lo que no sabemos es si será mañana, en siete días o en mayo», indicó. También anunció la puesta en marcha de un campus del Badajoz en junio que estará dirigido por Juan Marrero, aunque cuestionado sobre si chocaba con el tradicionalmente organizado por La Academia en verano expuso que era compatible con cualquier iniciativa del club. «Es una colaboración que hace el Badajoz independientemente de los campus que se vayan a hacer dentro de La Academia», quiso aclarar Peña, al igual que precisó que esta relación tampoco suponía su vuelta al Badajoz como entrenador.