El Antequera deja helado al Villanovense

Juanma Pavón: «El equipo ha hecho mucho para haber sacado tres puntos»

«El resultado se ha quedado corto porque el equipo ha hecho muchísimo para haber sacado los tres puntos», comenzaba valorando Juanma Pavón tras el empate. «Y otra valoración es el juego realizado por el equipo y el esfuerzo, creo que no se le puede reprochar nada; hemos hecho un gran partido ante un equipo que hoy no ha podido demostrar lo que es», añadía. El técnico del Villanovense reconocía que había felicitado a sus jugadores en el vestuario «y como les he dicho, si este partido lo volvemos a hacer, hay muchas posibilidades de llevarnos los tres puntos».