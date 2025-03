La ansiedad condena al Coria a disputar el playout

Diego Merino: «Teníamos que haber hecho nuestros deberes y no los hicimos»

Visiblemente dolido y profundamente autocrítico se mostró al término del encuentro disputado en La Isla el técnico del Coria, Diego Merino. «Es difícil hacer una valoración cuando ha pasado lo que ha pasado. Es un día triste, estamos jodidos, no hemos sido fiables y poco más se puede decir», comenzó diciendo el adiestrador, a modo de balance general de lo sucedido. El Coria necesitaba vencer y aguardar que le sonriesen los resultados de otros encuentros para certificar su permanencia de manera matemática en la última jornada, pero el equipo no cumplió con la premisa inicial. «Teníamos claro que los últimos resultados de ellos habían sido resultados abultados, partidos de mucha ida y vuelta y sabíamos que teníamos que defender bien, teníamos que no dejarles correr y hemos encajado tres goles», lamentó Merino. «Después hemos hecho tres goles para empatar el partido, pero creo que no hemos sido fiables en un encuentro que estaba totalmente condicionado por todo lo que había en juego, lo que estábamos jugándonos», reconoció después el entrenador del cuadro cauriense. Para Merino, lo más duro de lo sucedido en el duelo ante el Socuéllamos no fue el fondo -el empate final- sino las formas. «Un gol no te puede cambiar un plan de partido. Estábamos preparados para jugar el playout, pero no de esta manera. Teníamos que haber hecho nuestros deberes y no los hicimos. No haber ganado el partido me duele mucho y al final yo soy el máximo responsable», proclamó el técnico, antes de finalizar su comparecencia mostrando su confianza en el plantel de cara a la eliminatoria por la permanencia: «Hoy -por ayer- lo fácil sería echar las culpas o excusarnos, porque estamos tristes y estamos jodidos, pero mañana hay que levantarse porque hay una eliminatoria por delante y la vamos a afrontar con todas las garantías».