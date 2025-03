Anodino segundo empate seguido del Cacereño fuera

Crece el bache de resultados del Cacereño al encadenar tres jornadas sin conocer la victoria con el agridulce empate de esta jornada contra el Adarve ... a domicilio (0-0). Fue un partido muy igualado y en el que apenas se generaron ocasiones de peligro.

El Cacereño perdió el tercer puesto justo antes del paréntesis liguero. Son bastante mejorables las sensaciones de cara al duelo de Copa del Rey del próximo sábado contra el Córdoba. Se asentaron mejor inicialmente los visitantes. El primer acercamiento fue un disparo de Solano desde fuera del área que atrapó Guille sin muchas complicaciones.

Los pupilos de Julio Cobos se adaptaron rápidamente al terreno de juego sintético y buscaron centros desde los costados. Muy atento se mostró el portero del Adarve, Guille, por ejemplo tapando, muy atento, un centro de Karim desde la banda derecha. No obstante, con el paso de los minutos, el Adarve fue metiéndose en el partido y acechó en varias ocasiones la portería de Iván Moreno. El cuadro de Manu González también lo intentó con internadas por costados y tuvo una clara ocasión mediante un centro de Pineda que Maganto remató desviado de primeras en el segundo palo.

El partido se atascó en el tramo final del primer tiempo. Hubo muchas faltas y protestas de jugadores de ambos equipos al colegiado. El Cacereño pudo irse con ventaja a los vestuarios en un centro de Aguado que no llegó a despejar la defensa y que a punto estuvo de convertir Karim de remate en plancha en el segundo palo que se marchó rozando el palo. No cambió la tónica del partido en la segunda parte. Eso sí, apenas hubo tiros a puerta. Las continuas interrupciones en forma de falta y las posteriores protestas al árbitro no permitieron a ninguno de los equipos desplegar su juego habitual.

El conjunto de Julio Cobos se encontró una y otra vez con las salidas de Guille, que negó el gol a Solano al anticiparse a un centro que llegó desde la banda derecha. La ocasión más clara de la segunda parte fue del Adarve con un gran centro de Miñambres desde el costado izquierdo que Fer Harta, totalmente libre de marca, no alcanzó a cabecear dentro del área. Las sustituciones ordenadas por los técnicos renovaron fuerzas aunque no desatascaron un partido encaminado a una especie de pacto sin goles.

Ambos equipos pecaron de conformismo y, posiblemente, de desconcentración por la proximidad de la ilusionante primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Adarve, que se medirá al Linares, distó mucho del subcampeón de grupo que fue en la pasada temporada. La mala noticia llegó para el Cacereño con la lesión de Bermu, poco más de 20 minutos después de entrar al terreno de juego, aquejado de una torcedura de tobillo al chocar con un rival.

Adarve Guille; Álvaro López (Paris, min. 75), Juanma, Lobato, Miñambres; Pablo, Calleja; Maganto (Cidoncha, min. 56), Fer Harta (Molina, min. 71), Pineda; y Carbonell. 0 - 0 Cacereño Iván Moreno; Aguado, Capa, Josín, Gomis; Ruymán (Manchón, min. 62); Karim, Clausí, Telles (Bermu, min. 56) (David Grande, min. 80), Iván Fernández; y Solano (Carmelo, min. 80). Campo Vicente del Bosque. 300 espectadores.

Árbitro Hernández Maestre (Comité andaluz). Enseñó tarjeta amarilla al local Lobato y a los visitantes Capa, Gomis, Karim y Manchón.

Una internada del revulsivo local Cidoncha por la banda izquierda se convirtió en el único acercamiento peligroso en los minutos finales del encuentro, una jugada en la que todo el banquillo del Adarve se levantó para reclamar penalti por la caída del futbolista. Ambos equipos lo intentaron en los minutos finales colgando balones al área, pero no pudieron encontrar el gol. El Cacereño recibirá el próximo sábado (20.00 horas) al Córdoba, de Primera Federación, en el Príncipe Felipe.