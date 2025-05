Año nuevo y la vida sigue igual en el Badajoz

J. P. Badajoz Lunes, 8 de enero 2024, 20:47 | Actualizado 21:34h. Comenta Compartir

Año nuevo y misma vida para el Badajoz. La llegada de 2024 poco ha cambiado por el Nuevo Vivero. El equipo blanquinegro sigue sumido en ... una espiral negativa que se prolonga ya a seis partidos sin ganar. La crisis es más que evidente y ese golpe de timón que se esperaba que se iniciase con el nuevo año no solo no se ha producido, sino que la sensación de pesimismo y de frustración es cada vez mayor en el ambiente. Los pacenses se hunden en la tabla y la salvación se aleja ya a cuatro puntos. La situación es extrema y la afición ya no puede más después de un año repleto de decepciones. «Pedirle perdón a la afición porque no se merecen esto y no hay excusas», se disculpaba Iñaki Alonso, muy tocado por la derrota.

El preparador blanquinegro confiaba en que el equipo comenzara a remontar el vuelo en Llerena. «La victoria era empezar 2024 de manera positiva, que era lo que veníamos a buscar», reconocía. Pero no salió como esperaba, principalmente por su falta de pegada, un mal endémico que persigue al Badajoz las últimas temporadas. «Había visto al Llerenense contra el Talavera y el plan de partido lo tenía claro. Por momentos ha salido a la perfección, pero tienes que ser efectivo. Si las tienes, mételas y probablemente hubieras matado el partido antes», lamentaba Iñaki Alonso. El técnico vizcaíno se mostró dolido y directo sobre la delicada situación de su equipo. «Es un tema de saber dónde estamos, estamos en descenso, estamos jodidos y tenemos que afrontar la responsabilidad con muchísima humildad y trabajo», precisó al mismo tiempo que pedía una reacción y dar un paso al frente. «Lo que tenemos que hacer es dar la cara y partirse la cara». La pesadilla continúa otro año más. El Badajoz sigue con su caída en picado después de un calamitoso final de la temporada pasada que culminó con el descenso en Córdoba. Los blanquinegros estuvieron todo el curso anterior viéndole las orejas al lobo y al final acabó devorado. El fantasma del descenso estuvo planeando toda la campaña y la afición mantuvo su empuje incluso con desplazamientos masivos como nunca antes se había visto para apoyar a su equipo hacia un objetivo por salvar la categoría. Nadie se lo quería creer, pero la tragedia acabó por consumarse. Y eso que hace justo un año, el Badajoz arrancaba 2023 con una pizca de ilusión por la victoria en Pontevedra (1-2), la que a la postre sería la única en todo el año fuera de casa hasta el triunfo en Villanueva de la Serena el pasado 5 de noviembre. Ahora ha vuelto a sus inicios de año malditos. Y ese zumbido de un nuevo descenso aflige a la sufrida y fiel masa social pacense. Una amenaza que toma un cariz cada vez más serio y mantiene sin dormir a la gran familia blanquinegra. «Es un sueño malo que tienes por la noche, pero que es una realidad de la hostia y como no afrontemos esa realidad podemos tener problemas», asumía Iñaki Alonso. Cuestionado sobre si al vestuario le puede la presión del escudo del Badajoz, el entrenador de Durango compartía las culpas como uno de sus responsables. «La pregunta es si todos estamos capacitados para soportar el peso de esta camiseta, todos, no solo los jugadores. Mirar a la realidad con la cabeza alta y sabiendo que lo primero es salir de ahí abajo, con toda la presión que va a haber en un club como el nuestro. Eso hay que saber llevarlo. Si estos jugadores y cuerpo técnico están en el Badajoz es que pueden hacerlo», remarcó. El descenso es una realidad que el equipo pacense ya empieza a mirar con cierto vértigo, aunque Iñaki Alonso puso el acento en la cura de humildad por el nuevo varapalo recibido y afrontar cada jornada como si fuera una final. «El objetivo del Badajoz es el siguiente partido. Este equipo y este club se merece que cada partido lo vivamos como si fuera el último, pero cada partido completo, no media parte o 60 minutos». El Badajoz volvió a repetir los mismos defectos y desconexiones en momentos claves del partido. De nuevo se adelanta en el marcador y acaba sometido a su rival. «Esa sensación la he tenido en mi primer partido en Navalcarnero, exactamente la misma. Vamos bien, nos empataron y eso nos hizo mucho daño. Sabemos la realidad que tenemos, tenemos que comer mucha mierda, mirarla de frente y entre todos salir adelante».

