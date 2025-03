Ángel Pajuelo se viste de '9'

Estrella Domeque VILLANUEVA DE LA SERENA Domingo, 22 de enero 2023, 21:57 Comenta Compartir

Para presumir hay que sufrir y el Villanovense supo hacerlo para sumar tres valiosos puntos contra un Navalcarnero al que iguala con 28 en la clasificación. Un triunfo que llegó de las botas de un Ángel Pajuelo que, por segunda semana consecutiva, se encontró con un gol al que no acostumbra. Una victoria por la mínima que no estuvo exenta de sufrimiento.

Con Higor Rocha en la grada por sanción, José González ‘Gus’ apostó por la entrada del capitán serón en el once inicial, aunque en una posición algo más adelantada de lo habitual. La otra novedad fue la de Javi Sánchez, ya recuperado de su lesión, que ocupó el sitio de Escudero como pareja de Dan Ojog en el centro de la zaga. Lo demás, el mismo once que el dispuesto contra el Alcorcón B. Aunque la exigencia del Navalcarnero fue mucho mayor.

El Villanovense empezó buscando hacer daño a los madrileños con una presión alta que el cuadro visitante supo gestionar. Fueron los serones los primeros en generar peligro con una clara ocasión en el 11 para Mario González tras una buena acción en el interior del área que terminó con un disparo ajustado que el portero envió a córner con algo de fortuna. Respondió también con cierto peligro el Navalcarnero por mediación de Miki, pero su intento se marchó por encima de la portería de Lázaro. Era el minuto 13 y, tres después, llegó otra ocasión para Luis Lara que cruzó demasiado un balón que se marchó rozando la base del palo.

Sufría el conjunto extremeño estas primeras acometidas, pero estaba al caer el mejor antídoto, el del gol. Para ello apareció Pajuelo en el minuto 23 terminando una acción iniciada por Tala desde el carril zurdo con un centro medido al segundo palo para que Guille Perero asistiera de cabeza al capitán serón (1-0).

Lo más difícil ya estaba hecho, abrir el marcador, pero por delante quedaba una hora de juego para resistir. Y el Navalcarnero no lo iba a poner fácil. En el 25, Ian lo intentaba con un disparo que se marchó fuera, aunque el asedio madrileño fue algo más intenso en la segunda parte a la que se llegó con esa ventaja mínima después de que Ohemeng perdonara el segundo al no aprovechar un rechace a un gran disparo de Guille Perero tras una contra iniciada por Mario González.

VILLANOVENSE Lázaro; Samu Hurtado, Dan Ojog, Javi Sánchez (Escudero, min. 76), Tala, Javi Pérez, Mario González (Javier Tapia, min. 76), Pajuelo (Benji, min. 88), Ohemeng (Runy, min. 81), Guille Perero (Tapia, min. 88) y Sillero. 1 - 0 NAVALCARNERO Sergio Rodríguez; Ocaña, David, Fratelli, Martín (Asier Parra,min.73), Luis Lara (Kun, min. 73), Álex Gil (David Sánchez, min. 73), Miki, Hugo, Álex García e Ian. GOL 1-0: Pajuelo, min. 23.

ÁRBITRO Jorge Álvarez Dorado (andaluz). Amonestó a Escudero y Samu Hurtado para los locales y a Ocaña y David para los visitantes.

INCIDENCIAS Unos 700 espectadores en el Municipal Villanovense.

En el segundo acto, los serones no supieron encontrar el gol de la tranquilidad, pero una semana más sí supieron mantener la portería a cero para sumar de tres. Pero que no encontraran el gol no significa que no lo buscaran. En el 58, la tuvo Samu Hurtado con un centro envenenado desde la derecha que dio en el larguero. Dos minutos después, Ohemeng volvía a plantarse en el área con un disparo que terminó en saque de esquina.

Mientras, en el Navalcarnero era Martín el que disparaba desde el balcón del área lejos de la portería del meta villanovense. Pasada la hora de juego, Sillero disparaba demasiado cruzado en otra nueva llegada de peligro para los serones.

Gus movió entonces el banquillo para dar entrada a Escudero, que había visto la amarilla en el banquillo, y Javier Tapia en lugar de Javi Sánchez y Mario. Poco después, Ohemeng dejaba su sitio a Runy, agotando Gus los cambios con la entrada de Benji y Tapia por Pajuelo y Guille Perero.

Al Navalcarnero se le agotaba el tiempo y sus llegadas al área de Álex Lázaro no terminaban de concretarse en ocasiones claras de gol contra un Villanovense que trató de contemporizar el juego hasta llegar al minuto 90. Pero lo ajustado del marcador hizo que el tiempo de añadido se les hiciera eterno antes de celebrar tres puntos con los que los serones presumen de verse arriba.

José González, 'Gus': «Hay que tener los pies en el suelo más que nunca» «Hemos sufrido, pero creo que era lo normal», confesaba tras el triunfo José González 'Gus', «ha sido un partido bastante difícil, al principio nos ha costado adaptarnos, pero el gol nos ha dado confianza». El entrenador del Villanovense expresaba además su satisfacción por ganar al Navalcarnero, «un buen rival, es un equipo muy difícil de analizar y siempre que se gana a un rival de este tipo es para estar satisfechos». Por otra parte, Gus se mostraba orgulloso por el trabajo defensivo de los suyos, «volvemos a tener la portería a cero que es muy importante; yo prefiero ganar 1-0 que 2-1». Pero después de cuatro jornadas sin perder, con tres triunfos consecutivos, se muestra cauto: «Hay que tener los pies en el suelo más que nunca y trabajar con la humildad que nos está caracterizando». En cuanto a las claves de esta buena dinámica, Gus apunta a sus futbolistas, «los entrenadores ganamos en pizarra, pero luego los que ejecutan son ellos; también tengo que destacar que hoy el derroche físico de todo el equipo ha sido brutal».

