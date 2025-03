Alonso conduce al Badajoz al gran salto

Tras la tormenta suele venir la calma. Tras las nubes, el sol. Después de una racha de negativos resultados..., lo normal es mejorarlos. Así es ... la historia reciente del CD Badajoz. Un tobogán de sensaciones. Alegrías y penas repartidas. Han bastado varias decisiones para coger la ola por el lado buena, alguna drástica aunque esperada como el relevo en el banquillo. También un poco más de acierto, pues lo que antes no entraba ni por asomo ahora besa la red con facilidad. Casi sin esfuerzo. Hasta de media chilena. Mucho que ver en ello tiene el aterrizaje en el vestuario pacense de Carlos Cinta. Su remate cruzado en el primer tanto del derbi ante el Cacereño es de lo mejor que se ha visto en el Nuevo Vivero, culminación de una magistral jugada con apertura al flanco diestro y pase al área envuelto en papel de regalo de Castri para que el ariete batiera a Robador. Y encima muy pronto, tan madrugador como el minuto 5 para tranquilizar ánimos y afrontar el duelo ante el vecino cacereño con más temple.

David Tenorio dio paso a Iñaki Alonso y el preparador vasco, aunque tire de mantra típico del gremio y aduzca que «todavía no hemos hecho nada», ha sabido sacar rédito a un plantel que no estaba concebido para navegar por las peligrosas aguas del descenso. Ahora esas aguas están más calmadas y seguro que eso ayuda en el trabajo diario del preparador y sus pupilos y en la confianza. El Badajoz se ha colocado en tres semanas como el mejor de los equipos extremeños del grupo, octavo clasificado con 15 puntos y con la misma equidistancia respecto a la zona alta y la zona baja. Ha llegado el momento de mirar más hacia arriba que hacia abajo. Tercera victoria consecutiva y esta vez manteniendo la portería imbatida, un aspecto muy a tener en cuenta. Se concede menos al rival y esa particularidad suele tener repercusión en la clasificación.

En su comparecencia tras el choque ante los verdiblancos, Iñaki Alonso se congratuló del trabajo de sus jugadores pero quiso ser tan ambicioso como inconformista, asegurando que vio cosas en el partido que no le gustaron y que deben mejorar. «No podemos estar corriendo todo el tiempo. Tenemos que descansar con el balón. Tenemos que crecer en interiorizar los ritmos. Nos cuesta entender esas situaciones, pero, cuando lo hacemos, da gusto ver al equipo». En su discurso, se queda con lo bueno pero no le importa mencionar lo malo. «Hemos merecido ganar. La pena es que en las transiciones no hemos hecho el 3-0».

El Badajoz fue dueño y señor de un derbi que adormeció en apenas media hora de juego con el 2-0 de Manchón de penalti. No sufrió para conservar la renta y el técnico rival Julio Cobos reconoció claramente la superioridad mostrada por su adversario. «Han sido infinitamente mejores a nosotros», dijo en sala de prensa. Una victoria de peso para los albinegros ante un Cacereño que venía de tumbar al líder Talavera en un gran encuentro y que muestra unos números como visitante más que respetables.

Iñaki Alonso ordena a sus jugadores en el derbi del domingo.

El cambio de tendencia es enorme en el 'rey' de los derbis. Los mensajes que se pueden leer en las redes sociales de sus protagonistas distan un mundo de los publicados hace un mes. «Ayer (micrófono) agradecía a los jugadores; unos jugaron y salieron desde el banquillo, otros acabaron entrenando después. Hoy quiero agradecer a la afición por su apoyo incondicional, por ayudarnos con su aliento y sus aplausos. Trabajo, esfuerzo, humildad», expresaba el propio entrenador en la red X. Muchos hinchas le contestaron agradeciéndole haberles devuelto la ilusión, la palabra más leída en ese feedback. «Trabajo, humildad y sacrificio. Pico y pala. Esta es mi Banda. Esto es Badajoz. Esto es el Vivero», indicaba el ausente Damian Petcoff. «Tarde mágica en el Nuevo Vivero gracias a vosotros. Sigamos remando juntos, unidos en una misma dirección y con un objetivo claro. Queremos más», publicaba la cuenta oficial del club acompañando una foto de alegría en el vestuario.

En el horizonte blanquinegro el próximo reto se llama Getafe, domingo a las 11.30 horas. El filial madrileño comunicó ayer la destitución de Emilio Ferreras como entrenador, un arma siempre de doble filo pues indica que el equipo no debe estar pasando por su mejor momento, pero también que puede reaccionar en cualquier instante de la mano de un nuevo técnico. Conquistado por fin el del triunfo a domicilio -que ya ha llovido-, o el de la segunda y tercera victoria consecutivas, por qué no soñar con que Alonso conduzca a la cuarta.