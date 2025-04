Alivio o desazón para Badajoz y Montijo en un derbi acuciante

Manuel García Badajoz Sábado, 9 de diciembre 2023, 18:12 | Actualizado 18:57h. Comenta Compartir

Contexto no exento de drama el que rodea al derbi vespertino de este domingo (17.00 horas) entre el Badajoz y el Montijo ya que ... una derrota de uno u otro les dejaría muy tocados de cara a la lucha por sus objetivos. En el caso de los locales porque se alejarían del playoff de ascenso, primer puerto de montaña en el horizonte que anhelan conquistar, y el resbalón alejaría de la cima de un primer puesto rodeado de una neblina de dudas. Además, los blanquinegros no pueden perder de vista lo que acontece bajo sus pies, porque el abismo sigue acechando de manera pertinaz. En el otro extremo, el de los visitantes, penúltimos y a ocho puntos de la salvación, hincar la rodilla y ampliar la serie de derrotas a cinco consecutivas erigiría frente a ellos una distancia más que considerable sobre tierra firme. Por eso, no hay más cábalas, porque incluso el punto sería insuficiente. Los pacenses afrontan el choque de nuevo sacudidos por su propia inconsistencia, que les ha devuelto a viejas sendas del principio de temporada enlazando tres partidos sin ganar, el último de ellos ante un colista que no ha sumado de tres en todo el curso.

Con estas premisas, Iñaki Alonso, técnico del Badajoz, con una hoja de servicios amplia trató de restar gravedad al bache para desterrar cualquier presión añadida, «las dificultades que tenemos son las lógicas de un equipo y no nos tienen que apartar del camino ni del guion ni de la meta, tenemos que seguir, siendo lo que éramos y seguir creciendo». Aseguró que en el vestuario no se respira ansiedad ni tensión pese a que está faltando mayor contundencia y efectividad, «somos un equipo responsable que sabe que el camino siempre tiene dificultades», al tiempo que sacó pecho en cuanto al cómputo global de puntos obtenidos desde su llegada, doblando los sumados por su antecesor en el puesto. Misma estrategia que sigue su homólogo, Emilio Tienza, que apuesta por liberar a sus pupilos de nervios y tensiones en una cita diferente. «Nosotros no tenemos nada que perder, si disfrutamos compitiendo tendremos más opciones, es un partido bonito por el rival, el estadio, el ambiente… Quiero que mis jugadores disfruten de todo eso y así las cosas saldrán mejor». El técnico local lanzó un mensaje a la grada con la intención de que empuje con determinación. «En el último partido en casa no percibí lo mismo que el día del Cacereño. Sabemos que estamos en deuda, pero en los momentos de dificultad es importante que nos ayudemos todos. Sabemos que tenemos que poner mucha alma para que se contagie la afición, pero necesitamos que vengan con ese impulso que ante la Segoviana no llegué a sentir». Un ambiente que conoce bien el preparador de los rojinegros, que vivió muchas tardes en el seno del feudo blanquinegro, «visitar este campo siempre es especial, he jugado muchos años en ese club entre cantera y primer equipo, le deseo todo lo mejor al Badajoz». Badajoz: Narváez, Fran Grima, Carlos Cordero, Borja López, Chacartegui, Miguel Núñez, Sandro Toscano o Petcoff, Samu Manchón, Castri, Jurgi Oteo y Carlos Cinta o Aketxe. - Montijo: Atanes, Pedro, Matheus, Mauro, Mario Román, Jesús, Bravo, Abraham Pozo, Runy, Joserra y Javi Bernal. Árbitro: Javier Sánchez Carreras (colegio andaluz).

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 17.00. Ambos técnicos se deshacían en elogios en la previa respecto a sus contrincantes, Alonso resaltó las cualidades del Montijo a balón parado y advirtió de que «van a venir a hacer un gran partido e irán al máximo, al límite». Pide a sus futbolistas inteligencia a la hora de gestionar un duelo en el que prevé que les tocará llevar la manija durante la mayor parte de las fases del juego, para lo que precisa paciencia y no precipitarse. Por su parte, Tienza ensalza de su adversario «la plantilla tan completa que tiene, muy buenas individualidades, jugadores de mucho nivel para esta categoría». En cuanto al once del Badajoz, Sandro Toscano y Damián Petcoff son los favoritos para cubrir la baja por sanción de Toni Jou, que fue expulsado por doble amarilla ante el Mensajero. El hispano-italiano se quedó fuera de la convocatoria la pasada jornada, algo a lo que restó importancia el preparador vasco, para enfatizar en que ambos cuentan con opciones de salir de inicio. Esta semana han entrenado todos (excepto los lesionados de larga duración), incluido Samu Manchón, aquejado de unas molestias, y queda la duda de si Carlos Cinta, ausente en La Palma por unos problemas en los isquiotibiales, será titular o se mantiene a Isaac Aketxe. Por el bando rojinegro, para alivio de un Emilio Tienza muy acuciado por los problemas físicos de su plantilla y la escasez de efectivos, tendrá a todos disponibles excepto a Sergio Tienza y David Calles, que prosiguen con sus largas convalecencias. De esta manera, viajan los 15 disponibles de la primera plantilla más dos juveniles.

