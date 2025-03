Alivio en el Badajoz con el diagnóstico de Adri Carrasco

Apenas habían transcurrido unos minutos tras el descanso cuando un obús kamikaze y sin frenos se estrelló contra Adri Carrasco segándole el tobillo. El banquillo ... saltó como un resorte y al unísono los pacenses recriminaron una entrada más que evitable en un amistoso y el preparador de porteros blanquinegro, Javi Melchor, terminó expulsado en la refriega posterior.

La acción del sevillista Diego Jiménez fue feísima y temeraria y los gestos de dolor del atacante madrileño hicieron saltar todas las alarmas al tener que ser ayudado para salir del campo. El saldo de la cita fue nefasto, sobre todo con el precedente tan cercano y demoledor de Adán Gurdiel, que será operado de una rotura de ligamento cruzado anterior.

Adri Carrasco se perderá con casi toda seguridad el debut liguero del próximo sábado, pero del mal el menos, porque se descarta una rotura y sufre un esguince que, a tenor de lo visto en el césped, es casi un milagro. «Me preocupa como entrenador perder jugadores sin haber empezado la guerra», se lamentaba el entrenador del Badajoz, David Tenorio, en la rueda de prensa que sucedió al encuentro de presentación en el Nuevo Vivero ante el filial sevillista que se saldó con empate a cero.

La incapacidad para perforar la meta rival es otro de los desvelos del preparador granadino, aunque no es ninguna sorpresa. «Claro que me preocupa, pero no me extraña, porque sabíamos que tendríamos ese problema. Contamos con Pablo desde el principio, acaba de llegar Aketxe y nos falta otro punta».

Enfatizó en lo «atípico» de una pretemporada con una confección de la plantilla muy gradual, con todavía algún retoque pendiente, lo cual los sitúa en una fase inicial del trabajo. «Estamos en la semana uno, hay que tomarlo así, priorizaremos en conceptos que son más básicos e importantes para enganchar a los que acaban de llegar, hay jugadores que alcanzarán el estado de forma oportuno de manera más tardía».

Inició su comparecencia haciendo mención al cariño recibido por parte del público y cerró su alocución reafirmándose en que fue el motivo principal para continuar y estar al frente del proyecto de la campaña 2023/24. «En general la sensación es que tengo el aprecio de la gente. No estaría aquí si no fuera por eso, por todo lo que me costó el proceso, lo que vivimos, la carga emocional y porque había otras alternativas, pero me apetecía venir aquí y creo que no me he equivocado».

Fue uno de los más ovacionados cuando el 'speaker' fue nombrando a todos los integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico, «mi cien por cien lo tienen asegurado y el equipo se va a dejar la piel».