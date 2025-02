Álex Lázaro endulza la visita del Villanovense a La Palma

AIRAM CABRERA EL PASO/LA PALMA (TENERIFE) Domingo, 18 de septiembre 2022, 19:36 Comenta Compartir

A la tercera, en la presente temporada, sí consiguió arrancar el Villanovense. Lo hizo en el complicado campo de un recién ascendido, el Atlético Paso, que se hizo fuerte en casa, pero que acabó sucumbiendo a la pegada del conjunto de Villanueva de la Serena en el segundo acto. Sillero aprovechó un pase desde la línea de fondo para encarrilar una victoria que aseguró en la otra portería Álex Lázaro, que fue clave para mantener su meta a cero con varias intervenciones de mérito que valieron los tres puntos.

Constantes intercambios de ataques se produjeron en los primeros minutos. El Villanovense trató de ganar su posición en el encuentro al comienzo, pero su rival no tardó en querer el protagonismo. Agoney estrenó la batería de ocasiones sobre la portería defendida por Álex Lázaro. Fue el primero en probar al guardameta, que atajó sin demasiadas complicaciones el disparo que pegó en un defensa antes de morir en sus manos. La solvencia del meta visitante la replicó Luis Arellano en el marco contrario. El cancerbero anfitrión tapó todos los huecos posibles en un mano a mano con Higor Rocha, que falló una ocasión clamorosa para adelantar al bando visitante. Sillero añadió pólvora en el ecuador del primer acto. Él mismo se fabricó la ocasión para armar un remate que se marchó fuera por muy poco.

El Atlético Paso se obcecó con el transcurso de los minutos. Aunque tuvo cierto dominio en el centro del campo a través de Guti, este no se plasmaba en llegadas en ataque, ni en cantidad ni en calidad. El peligro del equipo de La Palma llegó a partir del minuto 30 y se extendió hasta el descanso con varios remates consecutivos de Piera a la media vuelta y de Armiche a las que respondió Álex Lázaro, primero con una palomita y luego atajando en dos tiempos. Estas llegadas airearon al Atlético Paso, que hasta el descanso buscó y gozó de ocasiones que no llegaron a traducirse en goles. Mitsuki no acertó desde media distancia, pero el protagonista en el final del primer acto volvió a ser Álex Lázaro. El arquero fue clave para llegar al descanso con el empate inicial. Suya fue la parada que salvó la mejor oportunidad del partido en las botas de Piera.

ATLÉTICO PASO Luis Arellano; Álex Cruz, Pelón, Ayoze (Félix Alonso, min. 83), Zabaleta; Robe Moreno, Mitsuki (Borjas Martín, min. 63), Guti (Óscar, min. 83); Agoney (Aridane, min. 76), Piera y Armiche. 0 - 1 VILLANOVENSE Álex Lázaro; Samu Hurtado, Mario, Javi Sánchez, Tapia; Ohemeng (Óscar, min. 69), Pajuelo, Javi Pérez (Javi Tapia, min. 76), Perero (Runy, min. 66); Sillero (Bogdan, min. 76) e Higor Rocha. GOL 0-1: Sillero, min. 62.

ÁRBITRO Morona del Campo (madrileño). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Robe Moreno y al visitante Javi Sánchez.

INCIDENCIAS Municipal de El Paso, 750 espectadores.

El portero siguió siendo el héroe del Villanovense en la segunda mitad. Nada más arrancar fue clave para atajar abajo un balón tras una internada de Piera que buscaba a Agoney para hacer el 1-0. Las opciones ofensivas de los pupilos de Manolo Cano regresaron cerca del minuto 60. Entre Higor Rocha y Perero consiguieron sacudirse el polvo con un dos contra uno que tapó Álex Cruz para salvar al Atlético Paso. Fue un preludio de lo que venía, porque poco después no perdonó Sillero. El atacante armó el disparo cruzado con el interior de la bota derecha en el corazón del área y mandó la pelota a la red.

El Villanovense aceptó la media hora de sufrimiento que tuvo por delante con la ventaja en el marcador, incluida una mano de Javi Sánchez en el área, que el árbitro no interpretó como penalti. El cuadro palmeño presionó y buscó, con el apoyo de la grada, el tanto del empate. Confió en Aridane, que rozó el gol aunque en fuera de juego. Álex Lázaro terminó el partido vistiéndose de pulpo y deteniendo todos los disparos, como un remate muy peligroso de Borjas Martín. El Paso Atlético también estrelló un balón en Tapia, que salvó el triunfo sobre la línea de gol.

Manolo Cano: "Fue el partido en el que menos ocasiones hicimos" El entrenador del Villanovense, Manolo Cano, destacó el alivio de conseguir el primer triunfo del curso: “El factor confianza es fundamental. Veníamos de dos resultados ingratos y que te pueden poner nervioso. El fútbol premió nuestro esfuerzo y trabajo. Eso sí, fue el partido en el que menos ocasiones hicimos y el más difícil que tuvimos a nivel de sensación de peligro en nuestra portería”. "Álex Lázaro hizo su trabajo, que no es otro que parar, y estuvo sensacional. Para hacer un trabajo defensivo fuerte, el portero es uno más. El Atlético Paso creó bastantes ocasiones de gol, pero esto va por barrios. El que quiera ganar aquí va a tener que hacer un gran trabajo de concentración”, completó el técnico catalán en La Palma.

