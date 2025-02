Más madera para encender el ataque del Badajoz. Álex Alegría se queda. El delantero placentino reforzará la parcela ofensiva del Badajoz hasta final de temporada. El club blanquinegro anunciaba este lunes su fichaje y se convierte así en la tercera incorporación del equipo en el ... mercado de invierno tras las llegadas de Lizárraga y Ewan Urain.

El Badajoz necesita goles para revertir su situación y se agarra al olfato de Álex Alegría. Un refuerzo con cartel de Primera y que ilusiona a una afición dolida y decepcionada con su equipo. Devolver la sonrisa al vestuario y la grada es lo que más urge en el Nuevo Vivero. Y este movimiento está llamado a dar ese golpe de efecto con el que levantar los ánimos y generar esperanza. Carlos Cordero reconocía que la delicada situación afecta mucho a toda la plantilla y que a él personalmente le ha llevado a tener que ceder el brazalete de capitán a Miguel Núñez por la angustia que sufre. «Tengo ansiedad, lloro todos los días en casa porque tengo familia. Esto duele mucho», admitía sobre el mismo césped del Vicente del Bosque al grupo de aficionados que se desplazaron hasta Madrid tras consumarse una nueva derrota.

El Badajoz ha tocado fondo y necesita un cambio de chip en la mentalidad del grupo que les saque de ese estado de bloqueo en el que se encuentran sumidos. Ese revulsivo pueden ser los últimos fichajes en forma de un soplo de aire fresco al equipo. En el Nuevo Vivero no cierran el capítulo de fichajes y siguen abiertos a nuevas incorporaciones en función de las posibilidades que pueda ofrecer el mercado de invierno.

Álex Alegría había firmado un preacuerdo exprés con el Badajoz para entrenarse a las órdenes de Iñaki Alonso y que finalizaba a mediodía de este lunes, plazo que se había dado para decidir su futuro. De esta manera, se comprometía a vestir la camiseta del Badajoz si no le llegaba una oferta del fútbol suizo antes del 15 de enero. Aunque estos últimos días se había comentado el interés del Bengaluru FC de la India en hacerse con sus servicios, el futbolista extremeño ha optado por regresar a su tierra para ayudar al equipo pacense a sacarlo del descenso. Finalmente el exjugador del Betis se une al proyecto blanquinegro para cargar de mayor munición un ataque poderoso junto a Carlos Cinta, Pablo Gálvez y el también recién incorporado Ewan Urain. Esta nueva alta obliga al club a tener que liberar una ficha sénior, aunque desde el Nuevo Vivero ya se estudiaba la situación de Bilal Kandoussi, que el viernes fue operado del brazo en Getafe y está pendiente de otra intervención tras sufrir un accidente de tráfico cuando regresaba a Badajoz de las vacaciones navideñas. Las bajas de Aketxe y Moisés García permitieron inscribir ya a los refuerzos de Lazárraga y Urain, que no pudo entrar en la convocatoria del sábado por no llegar a tiempo su ficha.

El delantero placentino se incorporó a los entrenamientos el miércoles 10 de enero. Álex Alegría dejaba patente su buen nivel físico, su rápida adaptación a sus ya nuevos compañeros y una actitud que convenció a Iñaki Alonso. El técnico vizcaíno se mostraba el pasado viernes muy contento por su posible fichaje y valoraba su profesionalidad. «Me ha gustado lo que he visto. Sabiendo que viene de hace tiempo de no jugar, pero cuando eres un profesional como la copa de un pino vienes en un estado físico de la planta de Primera División, te alegra y lo que te transmite es que ojalá se pueda quedar con nosotros», expuso entonces.

La confirmación de su ingreso en el equipo es recibida con gran ilusión y esperanza en esa búsqueda para poner fin a la falta de pegada del equipo y cambiar la dinámica negativa después de siete jornadas sin ganar. Además, su llegada al Nuevo Vivero coincide en una semana en la que Carlos Cinta hizo saltar todas las alarmas al tener que retirarse a media hora del final del encuentro frente al Unión Adarve por un golpe. Con este fichaje y el de Ewan Urain, Iñaki Alonso dispone de dos opciones más en la punta de lanza y que el Badajoz agradece para encontrar esa efectividad que se requiere para volver a ganar partidos.