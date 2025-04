El alevín del Badajoz conquista la Oviedo Cup

J. P. Badajoz Miércoles, 3 de abril 2024, 13:28 Comenta Compartir

El fútbol base blanquinegro parece ser el único que da alegrías esta temporada en el Badajoz. Los más pequeños muestran el camino del éxito al primer equipo. El alevín A de Ricardo Núñez conquistó esta Semana Santa el prestigioso torneo de la Oviedo Cup, que cuenta con la participación de quince países representados por los cinco continentes.

La Academia CDB se codea entre las grandes canteras del fútbol español y mundial y recoge los frutos de un trabajo muy cuidado en los últimos años. El alevín A pacense hizo historia en la Oviedo Cup al ser el primer equipo extremeño en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil en hacerse con el trofeo en las 18 ediciones disputadas.

Los chicos de Ricardo Núñez competían entre 60 equipos repartidos en 12 grupos entre los que destacaban el Atlético, Real Sociedad, Sporting de Braga, Oviedo, Sporting de Gijón, Fursan Hispania de Emiratos Árabes o Pacific United de Canadá. El alevín blanquinegro lideró su grupo con victorias ante Solares B (0-5), Covadonga (3-2) y Móstoles (5-0) y un empate ante el Sporting de Gijón (3-3). En la fase final, eliminaba en cuartos al Valladolid por 0-2. En semifinales se impuso al Racing de Santander con un solitario gol de Ernesto J. Fernández. En la final volvía a cruzarse con el Sporting de Gijón, que había eliminado en cuartos al Flecha Negra también campeón de su grupo. El Badajoz despejó cualquier duda del empate en la fase de grupos con un contundente 4-0 con un doblete de Iker Corchado, Carlos Maldonado y Mario Guerrero. Jesús Arroyo fue reconocido como mejor jugador del torneo de la categoría alevín sub-12.

El Badajoz presentó otros dos equipos en la Oviedo Cup que no tuvieron tanta suerte. El cadete A no consiguió finalizar en la primera plaza de su grupo en la fase previa triangular que daba la clasificación a cuartos de final pese a no haber perdido ningún partido. Los blanquinegros acabaron empatados a puntos con el Marcet Football de Barcelona que accedía a la fase final por mejor golaverage. El benjamín A, por su parte, quedó eliminado en cuartos de la fase Plata, siendo tercero en su grupo.