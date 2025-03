Alegres renovaciones y tristes despedidas

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Lunes, 10 de junio 2024, 19:25 | Actualizado 19:56h. Comenta Compartir

La afición del Villanovense tuvo este lunes un agridulce inicio de semana. Sentimientos encontrados, como cada vez que se inicia el mercado de verano, y empiezan las primeras despedidas que suelen anunciarse casi siempre antes de que lleguen renovaciones y fichajes. El club serón amanecía diciendo adiós a Álex Lázaro, Alberto Fuentes y David Agudo. Tres nombres de una tacada era algo que parecía difícil de sobrellevar sin anunciar, al menos, alguna noticia alegre. Y llegó con el anuncio de la continuidad de dos figuras sin las que no se entiende el Villanovense: Ángel Pajuelo y Javi Sánchez.

En un año que se prevé difícil, se antojaba imposible imaginar que ellos no fueran los primeros en subirse al barco. Para el 'Eterno capitán', a sus 36 años, será su 19ª temporada continuando así una historia de amor que, de forma oficial, comenzó a sus 19 años. Aunque el idilio venía ya de las categorías inferiores, al igual que ocurre con Javi Sánchez, también a sus 36 años. El 'káiser' de Entrerríos afrontará su 12ª temporada consecutiva siendo uno de los ejes fundamentales de la zaga serona.

Habrá un año, pero no será este, en el que sus nombres no sean los primeros en sumarse a la plantilla; de momento, un verano más, la afición verde puede respirar tranquila.

Estos dos movimientos vinieron también a amortiguar el golpe de las tres despedidas, especialmente, la de Álex Lázaro. El guardameta andaluz se despide tras dos temporadas siendo el cerrojo del Villanovense; dos años en los que, además, se había ganado el cariño dentro y fuera del club. Una situación que quedaba patente en su adiós. «Despedirte es duro y despedirte de donde eres tan feliz, aún más», expresaba a través de las redes sociales, «doy las gracias a un club y una afición que me abrió las puertas de su casa y me hizo sentir parte de ella; estaré eternamente agradecido por muchísimas cosas, entre ellas, por haber hecho posible un mejor Álex Lázaro». Un mensaje en el que explicaba que había tomado la decisión de no continuar, «pero os juro que soy un villano más de por vida».

El gaditano Alberto Fuentes también se marcha, en su caso, tras llegar el pasado verano para convertirse en uno de los más importantes de la medular villanovense. Jugador clave este año para Gus y autor de siete dianas en 34 partidos disputados, 31 de ellos como titular.

Por último, David Agudo se marcha tras vivir quizás uno de sus años más complicados en cuanto a números después de no lograr ni siquiera estrenarse con la camiseta del Villanovense. El delantero de Lobón, que disputó 11 de los 26 partidos como titular, buscará ahora recuperar ese olfato goleador que sí tuvo otras temporadas.