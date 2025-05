Diego Merino releva a Alberto Urquía en el banquillo del Coria

Hace casi dos meses, el Coria celebró su última victoria, por entonces, su rumbo era irregular, pero firme, sin que peligrara por su situación clasificatoria. ... Sin embargo, a partir de ahí, el conjunto celeste no ha sido incapaz de sacar adelante ningún partido, atenazado por una situación que se iba tornando más crítica y que fue sembrando muchas dudas en el vestuario, incapaz de revertir la situación. Las pertinaces lesiones, el bloqueo mental y la crisis de identidad subyacente en el juego generaron desasosiego en el seno del vestuario, algo que se extrapoló al verde. «No sé cómo explicártelo, corremos, lo intentamos, hacemos todo lo posible, pero nos cuesta», explicaba el centrocampista Sergio Gómez después de perder contra el Don Benito a principios de este mes.

Han transcurrido varias semanas en las que los intentos por dar con la tecla para romper con esa dinámica han sido infructuosos y por el camino los caurienses han sufrido una hemorragia de puntos que les ha llevado a quedarse varados en una posición crítica, con 30 puntos, empatados con el puesto de playout que ahora ocupa el Don Benito tras una épica remontada. Tan solo un punto les separa de la frontera del descenso que marca el Cerdanyola, su último verdugo, ante el que cayó este domingo en La Isla por 0-2.

Tras ese choque, Alberto Urquía volvió a insistir, como ya hiciera tras caer en el derbi frente al Montijo en la jornada anterior, que era consciente del contexto en el que estaba inmerso, pero que no le preocupaba lo que ocurriera con su cargo, porque todos sus desvelos pasaban por la permanencia del Coria, anteponiendo el bien de la entidad al individual. «A mí no me preocupa mi situación, me preocupa la posición del equipo», comentaba tras el choque que suponía el epílogo a su vinculación con los celestes.

Ampliar Alberto Urquía (izquierda) siguiendo desde la banda su último partido al frente del Coria. Karpint

Era el último capítulo de una historia que ha llegado a su fin con el anuncio en la mañana de este martes de su salida como entrenador del primer equipo. En un escueto comunicado, el Coria ha informado de la decisión de separar sus caminos de mutuo acuerdo. Con el preparador donostiarra se marcha su grupo de trabajo formado por Miguel Ángel Ávila, Fran Gómez e Iñaki Urquía. Concluye así casi una década en el Coria, ejerciendo de segundo durante ocho temporadas hasta que asumió plenos poderes en la parcela técnica este verano al rechazar Rai Rosa la oferta de renovación.

Su puesto en el banquillo lo ocupará Diego Merino (Mérida, 16/06/88), cuya última experiencia se remonta a febrero de 2021 al frente del Toledo, con el que logró el ascenso a Segunda RFEF, aunque fue destituido en octubre de ese año al no acompañarle los resultados.

Un talento precoz

Merino fue un talento precoz, inaugurando su carrera cogiendo las riendas del Emérita Augusta con 21 años, de donde pasó al Valdelacalzada con 23, convirtiéndose en el preparador más joven de la categoría a nivel nacional, sellando además la permanencia. Su trayectoria no pasó desapercibida más allá del ecosistema extremeño y el Rayo Vallecano lo reclutó para su cantera. Tras su segundo curso al frente del División de Honor se adjudicó el título liguero y una Copa del Rey. Una vez concluida su etapa por el fútbol madrileño, fichó por el Extremadura UD en Segunda B, pero fue destituido tras ocho jornadas, dejando al equipo azulgrana en puestos de descenso.

En 2017, tras una campaña en el Astorga, con el que rozó el playoff para subir a Segunda RFEF, firmó por el Moralo. Bajo su batuta, el conjunto de Navalmoral, del grupo XIV de Tercera RFEF, cuajó un gran rendimiento y terminó colándose en la fase de ascenso después de casi tres lustros sin hacerlo. Superó la primera ronda ante el Horta, pero cayó en la tanda de penaltis frente al Linares.

Al año siguiente, Diego Merino regresó a la categoría de bronce recogiendo el testigo de Santi Amaro en un Mérida instalado en la zona baja tras ocho jornadas. Acumuló 19 partidos, pero no fue capaz de reconducir el rumbo de la entidad romana, que prescindió de sus servicios cuando ocupaba la antepenúltima posición, con la lacerante goleada encajada frente al Villarrubia (5-1) como detonante definitivo.

Diego Merino, que llega acompañado del preparador físico Héctor Carrión, mandó un mensaje a la afición cauriense tras hacerse oficial su incorporación como nuevo técnico: «Llegamos tremendamente ilusionados y agradecidos por poder formar parte de esta familia llamada CD Coria. Nos vamos a dejar todo por llevar a este club y su maravillosa gente a cumplir el objetivo marcado. ¡Siempre Coria!», se podía leer en el perfil de redes sociales del club.

Tras caer ante varios rivales directos en la lucha por la salvación, como Leganés B, Cerdanyola o Don Benito, este sábado, a las 16.00 horas, el Coria visita al penúltimo de la tabla, el Alcorcón B, con la urgencia de romper una racha que ha ascendido a siete partidos sin conocer la victoria, en los que ha sumado una paupérrima cifra de dos puntos de 21 posibles. En esa secuencia ha encajado doce tantos y ha anotado dos. De hecho, los celestes no ven puerta desde el 12 de febrero (cinco jornadas sin marcar), cuando Traver anotó de penalti en el empate a uno frente al Estepona.