Aketxe: «Lo más importante es estar todos unidos y veo mucha unidad aquí»

Marco A. Rodríguez Badajoz Jueves, 31 de agosto 2023, 20:31

El Badajoz presentó este jueves en rueda de prensa al delantero vasco Aketxe, un ariete de amplia experiencia y trayectoria. Precisamente esa posición, la de ' ... 9' puro, es la única que quedaría para cerrar la plantilla tras comunicarse también este jueves, minutos antes de la comparecencia, el fichaje de Grima. «No tenía intención de salir de Cartagena, la ciudad de mi pareja, pero cuando me llamó Gudi la verdad es que no lo pensé. Sé donde vengo, el equipo que es, y creo que no podría estar en mejor sitio», fueron las primeras palabras de Aketxe como blanquinegro.

«Hoy le toca a un futbolista con experiencia en el fútbol español. Es un tema especial, porque él viene para hacer una apuesta personal, el CD Badajoz le abre la puerta para ello, para resarcirse con todo lo que puede ofrecernos y sobre todo por su mentalidad goleadora y ganadora», le presentó Gudi. Canterano de Lezama, llegó a debutar en Primera con el Athletic (2009 con Caparrós) y ha jugado, entre otros, en el Sestao, Eibar, Real Sociedad B, UCAM, La Nucía y Alzira, su último destino. Noticia Relacionada Grima soluciona el problema del lateral diestro en el Badajoz Aketxe manifestó haber sido acogido muy bien en el plantel y fue generoso calificando a su nuevo vestuario. «Lo más importante en un equipo es el colectivo y creo que hay una muy buena familia, eso es determinante para lo que será la temporada. Habrá momentos muy felices, otros más difíciles, pero lo más importante es estar todos unidos y veo mucha unidad aquí». De forma implícita, pidió paciencia cuando fue cuestionado sobre su estreno del otro día, ya que acaba de llegar y suma demasiado tiempo inactivo «Llevo tres meses sin pisar el verde, haciendo entrenamientos pero sin un grupo. Me sentí bien, poquito a poco cogiendo sensaciones y con muchas ganas de estar todo el día en el verde y aportar al equipo». Sobre el gran número rojo del Badajoz en esta pretemporada, la falta de gol, significó que el equipo tiene muchos jugadores capaces de generar, ya sean defensas, medios o delanteros. Que el gol da igual quien lo meta ya que lo importante es que aparezca en el electrónico. Como el resto de sus compañeros, valoró muy positivamente a la afición albinegra y la unión que la plantilla debe tener con ella. Habló de competencia sana en todas las posiciones como arma necesaria para que todo vaya bien y huyó de una definición propia de lo que es como futbolista, limitándose a decir que le gusta el área y aportar al equipo. «Ahora empieza lo bonito y hemos trabajado para ello», cerró su intervención. Un día solo.

