Aketxe deja de pertenecer al Badajoz

Aketxe ya no es jugador del Badajoz. El club blanquinegro emitía este martes un escueto comunicado en el que anunciaba su baja. «Isaac Aketxe (Bilbao, ... 3 de junio de 1989) no seguirá perteneciendo al Club Deportivo Badajoz. Desde el club le deseamos mucha suerte en sus proyectos futuros», eran las escasas líneas que dedicaba la entidad a su salida. Su incidente con la Policía, en el que dio positivo en alcoholemia y ha sido condenado a la retirada del carné de conducir y una multa de 1.788 euros, ha terminado de costarle su despido después de una primera parte del campeonato muy cuestionado por bajo rendimiento.

Aketxe sale del Badajoz por la puerta de atrás y sin que la afición haya podido comprobar esas cualidades que atesoraba su brillante trayectoria como uno de los máximos goleadores de la división de bronce. El ya jugador blanquinegro apenas ha disputado cinco partidos para un total de 182 minutos en esta primera vuelta y solo ha sido titular en las dos jornadas anteriores a esta última un poco forzado por la lesión de Carlos Cinta. Aketxe llegaba con la vitola de '9' de referencia, pero recaló en el Nuevo Vivero fuera de forma y no jugaría sus primeros minutos hasta el partido en Navalcarnero en la jornada 8. «Sabíamos las circunstancias en las que traíamos a Isaac Aketxe y desgraciadamente no ha salido como todos queríamos ni a él tampoco. Iba a estar contento si jugaba y participaba, pero no ha podido ser», comentó Gudi sobre si reconocía como un fracaso personal su incorporación este verano. El director deportivo señaló que la salida de Aketxe se produce por mutuo acuerdo entre club y jugador.

Ahora el club libera así una ficha para poder reforzarse en el mercado de invierno. «Ahora solo tenemos la baja de Isaac, pero también tenemos abierto el abanico sub-23 y ahí no habrá problemas porque podemos utilizar las fichas del filial».

Sentencia

El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha retirado de forma definitiva el carné de conducir al juzgador del Badajoz Isaac Aketxe tras encontrarle culpable de un delito de riesgo contra la seguridad del tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol y de un delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, hechos por los que también deberá abonar una multa económica que supera los 1.700 euros.

La sentencia, que es firme, considera probado que el futbolista iba al volante de un Mercedes GLB 200 el pasado miércoles 13 de diciembre a pesar de tener «sensiblemente afectadas sus capacidades psicomotrices debido a la previa ingestión de bebidas alcohólicas».