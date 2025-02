Agustín Izquierdo toma el relevo generacional

El apellido Izquierdo está eternamente vinculado a la historia del Badajoz, pero 31 años después vuelve a sonar con energía revitalizante y despertar grandes ... dosis de ilusión. Agustín Izquierdo se abre paso en el primer equipo y al igual que hiciera su padre en aquel lejano 1988 debutaba con 18 años el pasado domingo en el Nuevo Vivero.

Agustín Izquierdo Díaz (Badajoz, 2005) toma el relevo generacional en una etapa parecida de reconstrucción del club después de consumarse un catastrófico descenso a Tercera. Y es que existen ciertos paralelismos entre los inicios de padre e hijo. Entonces, tras el hasta ahora único precedente de descenso deportivo a Tercera en 1985, el club blanquinegro iniciaba una etapa de búsqueda de identidad que encontró en la cantera su razón de ser y plantaba los cimientos de un proyecto de futuro que supuso el germen del último ascenso a Segunda en 1992. Casi 40 años después, el Badajoz vuelve a dar con sus huesos en la Tercera, con el agravante de ser la quinta categoría nacional y no la cuarta, y toca reconfigurar un proyecto que ilusione con el objetivo de enganchar a una afición dolida y recuperar cuanto antes los escalafones perdidos.

El 9 de octubre de 1988, Agustín Izquierdo Tena (Lorca, 1970) irrumpía desde el juvenil en Segunda B con su debut en el Vicente Calderón ante el Atlético Madrileño para asentarse en un equipo con marcado acento extremeño y que culminó en la época dorada del Badajoz. El 5 de mayo de 2024 lo hacía su hijo en el Nuevo Vivero en un partido intrascendente ante el Llerenense con el equipo pacense ya descendido. «Al principio estaba un poco nervioso, lo reconozco, pero cuando empecé a calentar esos nervios ya desaparecieron», revela el hijo que da continuidad a la saga Izquierdo en el Badajoz. Y ahí entran los consejos de casa que en su caso los recibe en su doble condición de padre y entrenador con larga trayectoria en los banquillos. «Me dijo que estuviera tranquilo y disfrutase del momento. Que lo hiciera como yo sabía porque no deja de ser un partido más como todas las semanas y no tenía que demostrar nada a nadie», apunta.

Tampoco concede excesiva importancia a las circunstancias del partido en las que le tocó debutar con la blanquinegra, en un Nuevo Vivero descafeinado, con los jugadores en el punto de mira y sin nada en juego. «Es cuando el míster ha decidido que es oportuno. Me hubiese dado igual el contexto del partido porque habría salido a competir de la misma manera», sostiene. En ese sentido, el central pacense se encontró sobre el césped con buenas sensaciones y se mostró agradecido a sus compañeros por el apoyo y cariño transmitido por una plantilla con ganas de resarcirse y acabar con buen sabor de boca. «Son profesionales y querían salir a ganar el partido como siempre a pesar de las circunstancias», señala. Y después regresó a un vestuario roto tras una nueva decepción. «Una derrota no le gusta a nadie. La gente estaba jodida. Ha sido una temporada complicada y todos queremos ganar. Había mucha tristeza y frustración por no salir las cosas como se querían».

El fútbol pacense regresa a finales de los 80. El Badajoz emprendía desde abajo un nuevo desafío de recuperar su estatus regional con una filosofía decidida de apuesta por la cantera y gente de la tierra implantada por Antonio Guevara en la presidencia y con Rogelio Palomo en el banquillo. Ahora, el club blanquinegro se encuentra en una tesitura parecida y encaminada a que Agustín Izquierdo y Dani Cordero lideren esa generación de promesas del fútbol base. «Puede que haya cierta similitud porque mi padre llegó a debutar con 18 años igual que yo. Pero de lo demás a mí lo único que me incumbe es jugar. La gente que lleva el club ya decidirá por qué tipo de jugadores apuesta el próximo curso y seguro que se dejarán el alma por este escudo», comenta el hijo que da continuidad a la saga.

El joven central pacense conoce bien las categorías inferiores del club, por eso tiene claro que hay materia prima para nutrir al primer equipo. «El juvenil está compuesto por grandes futbolistas y cualquiera vale para defender la camiseta del primer equipo», indica.

Agustín Izquierdo ya había sido convocado la temporada pasada por Salmerón para viajar a Pontevedra y en la que acaba de finalizar había repetido en la lista en varias ocasiones sin llegar a salir del banquillo hasta que este domingo Luis Oliver Sierra le dio la alternativa como titular. «Durante toda la semana tanto Luis como Nico me dijeron que tenía oportunidades de jugar y desde el lunes me puse a trabajar concienciado de llegar en las mejores condiciones», cuenta. El joven central pacense. «La lesión de Carlos Cordero ya me daba indicios de que podía ser titular y el jueves ya me lo confirmaron». Habitual en los entrenamientos del primer equipo estos últimos dos años, también ha compaginado el juvenil con el Badajoz B con el que llegó a jugar tres partidos en Primera Extremeña. Esta próxima pretemporada será diferente. «Intentaré llegar en las mejores condiciones, por esfuerzo y ganas no será. Espero que sea distinta a las anteriores. El sueño de cualquier canterano es vestir estos colores, estar ahí y competir con el Badajoz en cualquier categoría».

La promesa blanquinegra no pudo completar el partido al tener que retirarse lesionado después de un sobre esfuerzo. «Estaba tieso. En la carrera se me subió el gemelo. Se juntó todo, tener que adaptarme a esta superficie, las dimensiones del campo, la tensión del partido, el ritmo y saber que iba a debutar con el equipo de mi ciudad».

Este final de curso ha sido trepidante a la vez que exigente para Agustín Izquierdo, inmerso en los últimos parciales antes de los exámenes finales de sus estudios universitarios de ADE.