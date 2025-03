Agapito Iglesias y Oliver inician el desembarco para su vuelta al Badajoz

El grupo mexicano mantiene su silencio habitual y no se pronuncia

Mientras la sombra de Luis Oliver vuelve a sobrevolar desde hace días por el Nuevo Vivero, el grupo mexicano mantiene ese silencio que ha caracterizado su gestión en solitario al frente del Badajoz durante este primer año. Su cara visible y consejero delegado, Miguel Leyva, se muestra tranquilo ante la cantidad de noticias que no dejan de aparecer en las últimas semanas en relación a la situación institucional del club. La versión ‘oficial’ es que no les preocupan los movimientos del grupo Oliver y Agapito Iglesias por volver a tomar el control del Badajoz. Tampoco la última aparición de Joaquín Parra con un comunicado en el que insistía en su deseo de recuperar sus acciones y cargaba contra la incapacidad y falta de solvencia de la actual propiedad para llevar las riendas del club. Una tormenta desatada por los anteriores propietarios que ha coincidido, además, con la decisión del juzgado de Málaga que instruye la causa del empresario sevillano del embargo de las cuentas del Badajoz y el depósito de una fianza de hasta 17,5 millones. Una cuestión de la que tampoco se pronuncian. El grupo mexicano defiende el fuerte ajeno a toda esta marejadilla que sacude al club. Entiende que las acciones siguen siendo suyas y continúan con su actividad dentro del club como si no pasara nada. Sus dos máximos accionistas, Guillermo Ritchey y Víctor Arana, siguen sin hacer acto de presencia y ni siquiera dar explicaciones por parte de su mano derecha en Badajoz.