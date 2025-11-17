La afición del Extremadura responde a la llamada de la Copa

La afición del Extremadura está deseando que llegue el 4 de diciembre para disfrutar del partido de Copa del Rey ante el Sevilla en el ... Francisco de la Hera. Eso se deduce de las colas que había ayer por la mañana, cuando se abrió el plazo para adquirir las localidades para el choque en el estadio almendralejense.

La afición respondía a la llamada del club y se agolpó en el Francisco de la Hera para que el ambiente ante el Sevilla sea el mejor de la temporada. El goteo de personas para comprar una entrada no paró en este lunes y las sensaciones en el club azulgrana son muy buenas en estas primeras horas de venta de localidades.

En la corta historia del CD Extremadura no se ha vivido aún un partido que haya suscitado tanta atención tanto en Almendralejo como más allá de la localidad de Tierra de Barros. Ni lo partidos de ascenso de categoría, ni la final de la Copa Federación la pasada campaña, ni incluso la eliminatoria de Copa del Rey de la edición anterior ante el Girona levantó tanto entusiasmo en Almendralejo.

Promocón abono+Copa

Desde el club tienen claro que el Francisco de la Hera va a estar prácticamente lleno y con presencia también de afición visitante, ya que el Sevilla ha puesto a la venta las localidades de Fondo Sur que les ha cedido el Extremadura. Así, la primera semana de diciembre se va a vivir una noche para el recuerdo en Almendralejo.

Además, el Extremadura ha lanzado una promoción para personas que aún no sean abonadas y quieran hacerse socios a un precio reducido. El pack 'Abono+Copa' que ha sacado el club permite abonarse para lo que resta de temporada y disfrutar también del partido de Copa del Rey a un precio de 70 euros en Fondo, 90 euros en Preferencia, 100 euros en Tribuna Lateral y 125 euros en Tribuna Central. Estos nuevos abonos se tendrán que hacer de manera presencial en las oficinas del club.

Se resiste la primera victoria en liga

En el plano estrictamente deportivo, el Extremadura volvió a cosechar un punto fuera de casa tras el empate ante el Salerm Puente Genil. La victoria se hace esperar para el equipo de Cisqui lejos del Francisco de la Hera, ya que son cuatro partidos consecutivos sin volver a Almendralejo con los tres puntos.

En Puente Genil, el Extremadura estuvo muy cerca de la victoria. A Zarfino, autor del gol del empate, le anularon un tanto y Maikel, que volvió a entrar en la segunda mitad, tuvo en sus botas el tanto de la victoria en el último minuto, pero su remate se marchó al poste.

Pese al pequeño tropiezo, el equipo de Ciqui sigue en lo más alto de la clasificación, con un punto de ventaja sobre el Águilas, que marcha segundo. Además, el Extremadura espera volver a la senda de la victoria este fin de semana en el Francisco de la Hera, donde se enfrentará al penúltimo del grupo 4 de Segunda RFEF, el Almería B.