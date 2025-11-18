HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
El Francisco de la Hera vivirá otro momento histórico. CD Extremadura

Copa del Rey

La afición del Extremadura agota en horas las entradas de la Copa para no abonados

Ahora sólo quedan a la venta para el duelo frente al Sevilla las reservadas para los socios, que se liberarán el sábado

Raúl Peña

Almendralejo

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

El partido entre el Extremadura y el Sevilla de la segunda ronda de la Copa del Rey del jueves 4 de diciembre (21.00 horas) va a ofrecer un lleno absoluto en el Francisco de la Hera. Todas las entradas para los no abonados puestas a la venta tanto por el conjunto almendralejense como por el Sevilla se agotaron este martes en pocas horas.

Ahora mismo sólo quedan a la venta las localidades reservadas a los socios del conjunto azulgrana, que pueden retirarlas a lo largo de esta semana tanto en las taquillas del estadio como de manera 'online'. Eso sí, quienes no las adquieran de aquí al viernes no tendrán asegurada su localidad, ya que a partir del sábado esas plazas serán liberadas y puestas a la venta.

Por lo tanto, ahora mismo está colgado el cartel de 'no hay billetes' en el Francisco de la Hera para todos aquellos que no sean abonados y quieran presenciar el encuentro. Los rezagados que no hayan conseguido adquirir alguna, podrían contar con una última oportunidad a partir de la madrugada del viernes al sábado en caso de que algún abonado deje su asiento libre.

El partido ha levantado mucha expectación en Almendralejo por la categoría del rival, pero en Sevilla tampoco se han quedado atrás. El conjunto hispalense agotó también en pocas horas las 3.500 entradas que tenía a su disposición, por lo que habrá desembarco sevillista en Almendralejo. Los visitantes tendrán casi un tercio del Francisco de la Hera de su parte, lo que resulta una hazaña tratándose de un partido de segunda ronda de Copa del Rey ante un equipo tres categorías por debajo.

Sin duda, la cercanía entre las dos localidades, a una hora y media en coche, ha propiciado que también la afición sevillista se anime a viajar para presenciar el partido en directo, y todo eso pese a que el choque será televisado.

En sólo un día de venta de entradas ha quedado claro que las dos aficiones tienen ganas de este partido, que sin duda va a suponer una fiesta tanto para el Extremadura como para la ciudad de Almendralejo.

