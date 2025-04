Adri Escudero encuentra su sitio en el lateral izquierdo

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Martes, 9 de noviembre 2021, 07:20 Comenta Compartir

El punto contra el Antequera dejó un sabor agridulce para los jugadores del Villanovense que pasaron de la euforia por el gol de Sillero en el 80 a la desazón por el tanto del empate en el 89. «El trabajo que hemos realizado creo que es bastante bueno, pero el punto nos sabe a poco después de ponernos por delante en el minuto 80, en el 89 te empatan en una jugada aislada que yo creo que es de lo poco que han tenido ellos más claro», resumía Adri Escudero tras el empate.

Un golpe final que dejó al vestuario «un poco jodido, pero contentos por el trabajo que ha realizado el equipo». Pese a no lograr la victoria, el empate les mantiene en una posición similar en la clasificación, a solo un punto de la zona noble que marca esta semana el Montijo.

Además de valorar el trabajo de sus compañeros, Escudero se queda también con la parte positiva de puntuar en casa y espera compensar la situación este sábado contra el San Roque de Lepe. «Hay que intentar hacer bueno el empate aquí en casa y para eso creo que lo único que podemos hacer es ganar; como en todos los partidos vamos a salir a ganar», avanza.

El central, reconvertido en estas semanas en lateral zurdo, se ha hecho un hueco en el once inicial después de no contar con muchos minutos en las cuatro primeras jornadas. «Trabajo día a día para intentar conseguir minutos y gracias a Dios ahora los estoy consiguiendo. Estoy contento, me he adaptado muy bien a la posición, en la que ya había jugado hace unos años; hablé con el míster, me dijo la opción de poder entrar ahí y la verdad es que me siento más cómodo de lo que esperaba».