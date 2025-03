El adiós cantado de David Larrubia del Mérida

Este sábado, alrededor de las 21.20 horas, muchos de los jugadores del Mérida revolotearán por el césped del Romano sin saber si será la ... última vez o, en cambio, una más de las muchas que le quedan por delante. Varios futbolistas ya han renovado o tienen un año más de contrato, otros se encuentran en vías de negociación y unos cuantos saben que se marchan. Uno de ellos es David Larrubia (Málaga, 2002), que el pasado martes reconoció en Ser Deportivos Málaga que el club malacitano ya se ha puesto en contacto con él para comunicarle que comenzará la pretemporada con el primer equipo el próximo mes de julio.

«Me llamó Capote, que es el que estaba al mando desde que se fue Manolo Gaspar», reconoció el extremo malagueño cedido este último año al Mérida. «La temporada que viene me incorporo en pretemporada: tengo contrato y mi compromiso es máximo. Ya me dijeron que contaban conmigo para la temporada que viene se salvara o no el equipo. El descenso no es matemático al cien por cien todavía pero cada vez está más cerca. Tocará hacer las cosas bien e intentar subir lo antes posible».

A excepción de la primera jornada de Liga en Linarejos, que estaba lesionado, y en la visita a Valdebebas para medirse al Real Madrid Castilla, que estaba sancionado, David Larrubia lo ha jugado absolutamente todo en Mérida desde que llegó cedido a mediados de agosto: treinta partidos como titular y tan solo seis como suplente, para hacer cuatro goles y repartir otras cuatro asistencias. Su primera vuelta en el Romano fue de sobresaliente, algo mejor que la segunda, cuando los rivales han empezado a atarle más en corto y pararle con continuas faltas. A pesar de esas trabas, nunca lo ha dejado de intentar y siempre ha sido uno de los jugadores con más personalidad del equipo.

Últimamente Juanma Barrero está utilizando más en su posición a Busi, bien por utilizar el factor sorpresa (y evitar vigilancias constantes en esa zona del campo), bien porque el madrileño se encuentre en mejor momento de forma o bien para foguear a un jugador que será tuyo el curso que viene a diferencia de Larrubia. Aún así, los minutos de calidad del malagueño, que también ha caído muchas veces por dentro para explotar su calidad y visión de juego en el último pase, siguen siendo lo mejorcito del Mérida cada domingo.

«Venía en busca de minutos, pero lo que he jugado este año ha superado mis expectativas», se sinceró el futbolista en Ser Deportivos Málaga. «Quizá podría haber metido más goles, pero estoy muy contento en general por la temporada y muy agradecido. La gente, desde que llegué, me hizo sentir un cariño especial». Muy probablemente, junto a Larrubia también coja el camino de vuelta Dani Lorenzo, otro malaguista que vino cedido en el mercado de invierno. «Dani Lorenzo, desde que llegó, se hizo con la mediapunta y de ahí no le han sacado. Le quedan dos años más de contrato y creo que también volverá», continuó Larrubia.

La cesión de Dani Lorenzo, al que le quedan dos años más de contrato en el Málaga, también la consiguió David Rocha, pero esta vez en el mercado de invierno. Fue aterrizar y debutar como titular en la derrota ante el San Fernando a últimos de enero. Primero en el mediocentro, luego en banda izquierda, pero desde que le encontró Juanma Barrero su espacio en la mediapunta, se ha convertido en otro de los estandartes del equipo en esta segunda parte del campeonato. Quitando un mes que encadenó una lesión y tres suplencias consecutivas, Dani Lorenzo ha sido un habitual (doce titularidades) en el ataque emeritense. El suyo, por lo que ha mostrado en los últimos cuatro meses, era otro adiós cantado.