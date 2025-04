La Academia CDB colabora con el Betis para potenciar la formación

La Academia CDB quiere estrechar lazos con distintos clubes de Primera División con el objetivo de potenciar la formación de sus entrenadores y jugadores del ... fútbol base y cultivar a los chavales de su cantera. Uno de ellos es el Betis, con quien la entidad pacense inició contactos hace casi dos meses. La idea es crear un vínculo de colaboración con intereses para ambas partes. Por ejemplo, en el caso del Badajoz consistiría en ciertos aspectos como que los entrenadores puedan seguir formándose asistiendo a entrenamientos de la cantera verdiblanca, que sus equipos presencien algún partido en el Villamarín o aprovechar esas relaciones para contar con la participación de uno de los equipos del Betis en el Torneo Mini Ibérico sin coste para la entidad pacense. «Traer al Betis el año pasado supuso un gasto económico de desplazamiento, comida... y ese coste se lo ahorra el Badajoz porque ahora vendría gratis. También estamos hablando con otros clubes de Primera para propiciar ese tipo de situaciones», explica Guzmán Casaseca.

A cambio, el club verdiblanco aprovecha esa vinculación para introducirse en la capital pacense a través del Betis Academy. Se trata de un proyecto de expansión de su marca a nivel mundial que entre otras ciudades se fijó en Badajoz para crear una escuela de tecnificación y un campus. El club pacense solo ha actuado de intermediario para facilitar al Betis su ayuda en aspectos logísticos y de relaciones institucionales. «Las instalaciones no son nuestras y nosotros solo les hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento para solicitar el campo», precisa el director del fútbol base blanquinegro.

«La Academia está muy viva y nuestra ilusión es verles subir al primer equipo como se está demostrando con Dani Cordero y antes con Edu Sánchez, Josema Gallego o Miguel Narváez» Guzmán Casaseca Director de La Academia CDB

Este campus del Betis, que se desarrollará del 27 al 29 de diciembre en las IDM El Vivero, ha causado cierto revuelo entre los aficionados del Badajoz, pero desde La Academia aclaran que no es uno de sus organizadores. «No es verdad que ofrezcamos a nuestros chicos. Ese campus está abierto a todos los niños que quieran participar. En los entrenamientos siempre hay ojeadores de clubes como el Villarreal, Betis, Sevilla... y cada vez se los llevan antes», lamenta Guzmán. En ese sentido, subraya que desde el Badajoz se cuida mucho el fútbol base con la esperanza de retenerles y el objetivo de que algún día puedan dar el salto a la primera plantilla. «Estamos luchando para que los niños de nuestra cantera vean que es posible llegar al primer equipo. La Academia está muy viva y nuestra ilusión es verles subir al primer equipo como se está demostrando con Dani Cordero y antes con Edu Sánchez, Josema Gallego o Miguel Narváez. Otros como Jairo, Agustín Izquierdo, Pablo Gragera, Aníbal o Raúl Tamudo son habituales en los entrenamientos desde pretemporada», expone el responsable de La Academia, quien añade que desde el club han hecho una apuesta fuerte por la cantera. «Se están dando pasitos hacia adelante a pesar de las dificultades de no disponer de instalaciones propias. Pero este año no hemos tenido ningún problema porque el club siempre ha atendido al fútbol base».