«Si se acabase hoy la Liga, sí que estaría muy contento»

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Lunes, 6 de febrero 2023, 22:44

José González 'Gus' entra sereno, incluso con cariz serio, en sala de prensa. Cualquiera en su situación, con su equipo cuarto en la clasificación, tendría ... difícil no esbozar aunque sea una leve sonrisa. Pero él prefiere la cautela, no se fía, es pronto para lanzar las campanas al vuelo; aunque las cifras animen a ello. Los serones no conocen la derrota desde su llegada al banquillo, hace seis jornadas, y son ya cuatro victorias y dos empates. Esto es, 14 puntos de 18 posibles. Los últimos tres no estuvieron exentos de sufrimiento con una victoria por la mínima ante el Atlético Paso. Pero no, Gus no está contento, al menos, de momento.

«Si se acabase hoy la Liga, pues sí que estaría muy contento, pero como sé que queda una eternidad... Esto da la vuelta en cualquier momento, ahora nos toca afrontar un equipo como el Leganés B que viene de empatar en Melilla, de ganar a Estepona y al Atlético Paso», analizaba este domingo tras la victoria mirando ya al partido de este sábado. Aunque la mirada está puesta algo más allá, a dos semanas vista, porque el Villanovense tiene dos salidas consecutivas. Después del Leganés B, la próxima será para medirse al Cacereño. «Si no hacemos bien las cosas, igual que te pones ahora por luchar por lo bonito, si te descuidas un poco y no tienes los pies en el suelo, lucharemos por la tabla media o baja; esto es muy fácil». Por eso, para Gus, el mensaje de esta semana y que repite con insistencia es el de mantener los pies en el suelo. En esta racha que se prolonga ya durante seis jornadas, otro dato destacado es que los serones han dejado la portería a cero en cuatro de esos partidos. «Esto es la regularidad del equipo y creo que eso es lo que nos va a dar estar ahí», afirma con rotundidad el técnico serón. No obstante, sin tener en cuenta a un intratable Melilla, su equipo es el que menos goles ha encajado en este grupo de Segunda RFEF. «Los goles al final llegan con insistencia y trabajo, independientemente de quién los marque, pero la portería a cero es trabajo del equipo y creo que el equipo se ha dejado el alma», dice en referencia a los últimos partidos. Un equipo en el que todos parecen tener su papel, protagonista o secundario, pero vital. «Los que se tienen que meter la cabeza que todos van a ser importantes van a ser ellos; a las pruebas me remito, siempre hay que estar preparado para lo que te pueda pasar», argumenta tras una semana en la que ha sumado hasta seis bajas entre lesionados y sancionados. Con 14 jornadas todavía por delante, en el Villanovense creen que es pronto para lanzar las campanas al vuelo, también para estar contento; pero Gus sí que está satisfecho con los suyos, «no les puedo pedir nada más, salvo que no se desorienten y sigan en el mismo camino y creyendo». Creyendo que puede ser el año en el que vuelvan a dar la campanada.

