Abraham: «He sido muy feliz y quiero mucho al Don Benito»

Abraham Pozo Benegas, 32 años, el 'mago de Pueblonuevo', uno de los futbolistas más laureados e icónicos del panorama reciente del fútbol extremeño, afronta el ... domingo uno de esos partidos señalados en rojo en su calendario. Su vuelta a la que fue su casa. Regresa con el Montijo al Vicente Sanz de Don Benito.

Con su eterna sonrisa y desparpajo habitual atiende a este periódico. El de Pueblonuevo arrastra problemas de fascitis plantar, pero el partido del domingo no se lo va a perder por nada del mundo.

–La primera pregunta es obligada. Vuelve al Vicente Sanz, un estadio de gratos recuerdos para usted. ¿Qué va a significar para Abraham el derbi del domingo?

–Para mí volver al Vicente Sanz es algo muy especial. He sido muy feliz en ese estadio y en esa ciudad todos estos años y además quiero mucho a Don Benito.

–No sentó bien a la afición calabazona, que le idolatraba, su salida este verano. ¿Qué recibimiento espera?

–Espero que bien. Recibí muchas críticas, eso es cierto, pero bueno, esto es fútbol. Yo me fui de Don Benito orgulloso de haberlo dado todo en estos años por el club y me fui a mi casa. Mi familia es de aquí y me lo demandaba.

–Partido vital, pues ambos equipos llegan con necesidades de puntos. ¿Qué espera del choque?

–Pues espero un choque muy igualado, entre dos equipos que se juegan mucho. El Don Benito necesita ganar para que se iguale todo más aún y poder salir de abajo. Y nosotros para alejarnos de la zona de peligro en la que estamos.

–En el partido de ida que concluyó en empate, su amigo Sebas Gil le paró un penalti. Imagina si tuviera que volver a tirar otra pena máxima en Don Benito. ¿Qué hará Abraham Pozo?

–Jajaja. Me hizo la psicológica en la ida. Son muchos años juntos y me conoce muy bien, pero volvería a tirarlo seguro.

–No está siendo una temporada regular, ni para el Montijo ni para Abraham Pozo. ¿Qué balance hace de este año?

–Es verdad que este año hemos sido capaces de lo mejor y de lo peor, pero me quedo con lo positivo. Somos un grupo que está unido y que vamos todos a una. Con eso todo es más fácil. Personalmente no está siendo un año fácil, lo único que hay para eso, es seguir trabajando y esforzándote para que lleguen los frutos.

–¿Se atreve con un resultado para el derbi del domingo?

–El domingo espero y deseo que ganemos el derbi. Te diría que un 1-2. A partir de ahí, espero que el Don Benito gane todos los partidos y los dos equipos estemos el año que viene donde merecemos.