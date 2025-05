La segunda lotería de la familia de Assane

La vida de Assane Diao ha dado un vuelco en poco tiempo. De promesa a estrella en dos partidos. Va tan rápido como sus carreras ... sobre el césped, imparable para los rivales. Hijo de la inmigración, su origen humilde tiene una historia de superación y de golpes de fortuna. Giros de guion inesperados, como el que ha dado portando el 38 en el primer equipo bético. Ahora parecen pocos los 30 millones de su cláusula de rescisión con el contrato firmado el pasado mes de julio hasta 2027 pero quién diría hace nada que uno de los cuatro hijos de Mossa, chapista senegalés afincado en en Badajoz, iba a ser la gran esperanza del Betis del presente y del futuro. «Siempre le digo que no ha hecho nada, que cada día tiene que empezar de cero, que tiene que ser humilde», le susurra el padre de Assane a su hijo ahora que copa las portadas con una madurez impropia para un chico de 18 años que acaba de llegar a este universo mediático del fútbol.

Cuando a finales de 1996 Mossa Diao cruzó la valla de Ceuta, cuando había menos vigilancia, para llegar a España procedente de Marruecos sólo quería buscar un trabajo y formar una familia. Su periplo no fue directo, porque antes pasó por Libia y Túnez hasta asentarse en Badajoz, donde encontró trabajo como chapista de automóviles. Poco a poco fue echando raíces alternando viajes a Senegal para cuidar a su familia. Se casó en 2001 y un año después nació Mammadou. En 2005, los mellizos Assane y Oussanou vinieron al mundo en Ndongane, Senegal. En aquel momento estaba Mossa en Barcelona, donde fue a probar en un taller de Granollers dado que su hermano vivía allí. «Estuve tres meses y allí recibí la llamada por el nacimiento de los hermanos. Me emocioné mucho. Lo de Barcelona al final lo descarté porque en Badajoz me ofrecieron el mismo dinero y prefería estar allí», señala Mossa. Ahí ya planificaba cómo hacer que la familia se reunificara en España. Lo consiguió en 2008 y con todos ya asentados en Extremadura nació Omar, el benjamín, en 2015.

Mossa tuvo que dejar su trabajo como chapista cuando tuvo un accidente laboral en un ojo que le afectó seriamente la córnea y tuvo que estar siete u ocho meses de baja con mucha incertidumbre. Mientras luchaba por una indemnización justa estuvo cerca de entrar en una depresión porque no podía generar ingresos para su familia. Entonces llegó el golpe de suerte. Compró un décimo y le tocó un pellizco en la lotería. Eso le sirvió para salir adelante en aquel momento. Sus hijos ya iban creciendo con el fútbol como guía. Mammadou abrió el camino y destacó sobremanera en categorías inferiores del Badajoz. Ahora estudia en el Campus de Jerez de la Frontera y juega en la liga universitaria. Mientras, los mellizos iban llamando la atención allá por donde fueran. «Desde chicos los apunté al fútbol y siempre estuvieron en la selección extremeña. Jugaban en el Flecha Negra y el Badajoz».

«Assane de pequeño era defensa central. Le gustaba subir y el entrenador le decía que sin balón no lo hiciera. Él luego ha jugado en todos los sitios y cuando su equipo necesitaba marcar arriba lo ponían en los minutos finales. Todos sus entrenadores y los rivales siempre me hacían la misma pregunta: '¿Chacho, qué les das de comer?'. Me la hicieron 25.000 veces. Siempre han destacado por su físico«, asegura el padre, también pendiente de la carrera de Oussanou, que está en el juvenil del Cádiz, desde donde reclutó el Betis a Assane sin coste alguno. Y hay quien dice que Omar, nueve años ahora, será mejor que sus hermanos.

Ahora que todo ha explotado el extremo del Betis puede jugar con España o con Senegal, una decisión que tendrá que tomar pero con la que apunta a tenerlo claro al verle ya este verano en el Europeo sub-19. Su cláusula de rescisión de 30 millones y el alboroto que ha provocado su debut no altera la rutina familiar. «El móvil hoy no para pero mire. Yo soy chapista y lo aprendí todo en África, por eso me fue más fácil todo cuando llegué aquí. El dinero ahora no es lo más importante. Hay que ir paso a paso. Él acaba de renovar, ahora se tiene que concentrar y trabajar. A veces subir de golpe no es bueno, es mejor tener paciencia», afirma Mossa con mucha filosofía. Fue él mismo quien llevó, con un abogado amigo de la familia, la negociación para la renovación, descartando incluso ser captado por Gestifute, la agencia de Jorge Mendes. Ahora el futuro está en sus manos y el Betis mira a Assane como si le hubiera tocado la lotería.