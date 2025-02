El Santa Teresa denuncia el hackeo de sus redes a la Policía

M. A. R. Badajoz Miércoles, 23 de marzo 2022, 21:51 Comenta Compartir

No se espera que sean rusos, pero sí invasores de lo ajeno, concretamente de las redes sociales de un modesto club que intenta salir adelante. Por eso apenas tiene sentido lo que ha denunciado el Civitas Santa Teresa, tanto públicamente como ante las autoridades pertinentes. El martes, tanto el Instagram como el Facebook oficiales del club sufrieron un ciberataque por el que quedaron bloqueados, con el perjuicio añadido de que se perdieron muchos de los contenidos subidos recientemente. «Es curioso, pero no fueron borradas cosas más antiguas o históricas sino lo más reciente», se extraña Manuel Guerra, su presidente, que este miércoles mientras regresaba de viaje a Badajoz apenas daba crédito a lo sucedido. Una minicrisis de la que fue informado el máximo mandatario, que llevaba fuera toda la semana y que confirma que la entidad pacense ha presentado una denuncia ante la Policía, que ya está investigando el caso. «La verdad es que es muy extraño todo esto y no lo entendemos. Puede que fueran buscando otra cosa y al final nos crearon ese perjuicio, porque no sé qué pretendían hacer contra nosotros. O solo será alguien que quiere hacer la gracia. Que yo sepa no tenemos enemigos ni tenemos sospechas de nadie. No sabemos quién ha podido ser y por eso acudimos a la Policía, que tiene sus herramientas para averiguarlo», prosigue Guerra.

Por suerte, como recuerda el presidente, el ataque tuvo lugar el martes, y no el domingo, cuando las cuentas suelen tener más movimiento por parte de la gente de un club que se ha puesto a disposición de los agentes para cualquier tipo de colaboración. «Ha sido un acto de sabotaje y nos ha hecho un claro perjuicio porque se trabaja a diario con las redes sociales, aunque ya estamos trabajando en recuperar el material perdido, los archivos, etc.», continúa.

Gran momento deportivo

Un Manuel Guerra que se muestra más satisfecho con el momento deportivo que atraviesa el Civitas Santa Teresa, que el domingo venció al Madrid B en su feudo y lleva sin perder desde noviembre, aunque lamenta el empate in extremis en el derbi de la jornada anterior. «El equipo está jugando muy bien al fútbol. En Madrid estuvieron muy bien, la primera parte fue espectacular. Luego las madrileñas apretaron pero se ganó bien. Fue una pena empatar con el Femenino Cacereño en el descuento del propio descuento, cosa que ya nos pasó en la primera vuelta. No sé por qué esos partidos contra el Cacereño se alargan tanto. Tal vez deberíamos ser más vivos en esos momentos finales para que no se escapen los puntos», sostiene Manuel Guerra, para quien el Santa Teresa peleará por el liderato (ascenso a Liga Iberdrola) o en su defecto por acabar entre las cinco primeras posiciones y evitar así el playoff por el mantenimiento de la categoría.