RETO IBERDROLA Santa Teresa y Cáceres, a olvidar los últimos tropiezos Estefa trata de regatear a dos rivales del Málaga. :: c. moreno Las pacenses disputan su segundo partido seguido en casa ante el Tenerife B, mientras que el conjunto de Ernesto Sánchez se mide al Juan Grande REDACCIÓN Domingo, 20 octubre 2019, 11:18

Con horizontes distintos, pero con un mismo objetivo. El Santa Teresa y el Femenino Cáceres afrontan la sexta jornada del Grupo Sur de Reto Iberdrola con la intención de olvidar los últimos tropiezos y recuperar el pulso a la competición.

En el caso del conjunto pacense no quiere perder comba con el liderato que, pese a perder la pasada jornada ante el Femarguín (2-1), lo tiene a tiro de piedra de dos puntos. La derrota supuso un duro golpe por inesperada y porque no reflejó lo acontecido en el césped, pero ni mucho menos ha hecho saltar las alarmas. Dos errores puntuales de Yolanda Aguirre decantaron la balanza, aunque el técnico del Santa, Juan Carlos Antúnez, resta importancia a un hecho aislado y quita responsabilidad a la portera manchega. «No me preocupa. Ha tenido dos fallos en un partido, ya ha acumulado el cupo de mala suerte». Antúnez es consciente de que lo ocurrido ante el conjunto canario es un accidente y que debe afrontarse de esa manera sin perder la perspectiva de que hay que ajustarse más de determinadas facetas para dejar menos resquicios al contrincante. «Hicimos todo bien para ganar. De cien partidos se ganan 99 en esas circunstancias; son cosas que pasan el fútbol, pero tenemos que seguir en la misma línea.

Asegura que les depara una gran carga de partidos en las próximas semanas, una vez pasado el último parón de selecciones hasta diciembre, aunque considera que es un hecho que les beneficia, porque físicamente el equipo está muy trabajado.

El duelo ante el UDG Tenerife B, a las 12.00 horas, será el segundo consecutivo en El Vivero. Su rival, el filial tinerfeño, es decimocuarto con cuatro puntos y un bagaje de tres derrotas, un empate y una victoria. El pasado domingo caían por 0-1 ante Fundación Albacete, pero Antúnez no se fía. «Es un filial que juega bien, con velocidad por las bandas y con jugadoras formándose para el primer equipo de un club que trabaja muy bien», analizaba en la previa del encuentro.

Durante el partido se homenajeará a la Asociación Española Contra el Cáncer con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, y el secretario de su delegación en Badajoz, Manuel Reyes de la Hoz, realizará el saque de honor en los prolegómenos del encuentro. En el partido también se podrán adquirir productos a beneficio de la asociación y se podrán realizar donaciones.

Por su parte, el Femenino Cáceres, que cayó ante uno de los favoritos para meterse en el playoff, el Málaga (1-2), tiene un viaje largo hasta el archipiélago canario donde se medirá al Juan Grande a las 13.00 horas. El conjunto isleño es penúltimo en la tabla con cuatro derrotas y una única victoria, la cosechada, precisamente, ante el rival de hoy del Santa Teresa, el Granadilla Tenerife B.