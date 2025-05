El Santa, a rentabilizar su momento dulce

M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 26 de febrero 2022, 12:23 Comenta Compartir

«Estamos en nuestro mejor momento de la temporada». Así de rotundo era Manuel Fernández, técnico del Civitas Santa Teresa, respecto a cómo afrontaba su equipo el retorno de la Reto Iberdrola tras tres semanas sin fútbol. «No me gustan los parones porque rompen el ritmo competitivo, pero también sirve para aumentar las cargas y llegar con fortaleza física al tramo final», resaltaba. Las rojiblancas se medirán al Tenerife B, que dejó un nefasto recuerdo en la memoria del técnico cordobés en el enfrentamiento de la primera vuelta. «Tenemos la espina clavada, porque sucedieron cosas que no nos gustan: una expulsión a los 7 minutos, nos anularon un gol, no nos pitaron un penalti y su gol era en fuera de juego». Las canarias están un puesto por encima del descenso, mientras que las extremeñas otean un liderato muy díscolo a siete puntos, tras una secuencia de siete partidos sin perder. «Es una categoría muy competitiva, muy bonita, no se recuerda nada igual; ningún equipo está destacado, no hay favorito claro porque todos se han reforzado como nunca», explicaba sobre la igualdad del Grupo Sur. Pese a que se esperaba que El Vivero estuviera ya listo para este envite, finalmente se celebrara en el campo Eusebio Bejarano a las 18.30 horas, manteniendo el exilio del Santa por los campos de Badajoz.

El conjunto pacense no podrá contar con su capitana Ariadna Rovirola, que fue expulsada en el choque ante el Femarguín. Tampoco será de la partida Aina Torres, renqueante por un esguince de rodilla. Mariajo, por su parte, que ha arrastrado molestias musculares en los isquios, en principio seguirá siendo una de las piezas claves del once: «Tiene el gol inyectado en su ADN, es lo que más falta le hacía al equipo», destaca el técnico.