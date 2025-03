El Santa se quita los complejos frente al líder

Manuel García Badajoz Domingo, 16 de enero 2022, 19:44 Comenta Compartir

El Civitas Santa Teresa ya pinta de otra manera. Se atisbó en el cierre de 2021 con el triunfo ante el Fundación Albacete y lo corroboró doblegando (1-4) con autoridad al filial del Betis. Pero faltaba la prueba de fuego, el examen exigente que pusiera a las claras si se trataba de un espejismo o si la nueva versión de las rojiblancas ha venido para quedarse. Y la sensación es que por fin empieza a carburar y a ser contundente en ambas áreas. Ante el Alhama, líder del grupo Sur de Reto Iberdrola, mostró solvencia, consistencia, fortaleza, calidad y temple para manejar los ritmos. Cuando todo eso se mezcla en la coctelera táctica, los marcadores raramente son adversos, ni siquiera contra el potente conjunto murciano, desdibujado más por mérito de una presión tras pérdida asfixiante de las pupilas de Manuel Fernández que por la falta de argumentos, aunque es cierto que tampoco fue el día más inspirado de sus puntales.

Todo ello pese a que el inicio del Santa no pudo ser peor. Apenas se habían cumplido cuatro minutos cuando la defensa pacense zozobró en un balón colgado al segundo palo que nadie acertó a despejar y que Ana de Murga no se atrevió a buscar, lo cual permitió a Lena Pérez tocar lo justo para habilitar a Valeria Quiles, que inauguró el marcador y los nervios locales. Pero el Santa tiró de carácter y personalidad para no arrugarse y perderle la cara al encuentro. Su reacción fue rápida y certera. Laura aprovechaba una indecisión de la guardameta visitante y le robaba el esférico para internarse en el área y poner un pase de la muerte que remachaba Mariajo en el minuto 6. Partido reseteado, borrón y cuenta nueva. O casi. Porque Loba estuvo a punto de seguir con la secuencia de regalos al perder el balón atrás con la línea defensiva incrustada en la medular, dejando así a Helena mano a mano con De Murga, que aguantó sin vencerse y taponó el disparo.

Civitas Santa Teresa Ana de Murga, Loba (Akaba, min. 23), Rovirola, Hitomi, Jujuba, Aina, Marín (Sheila, min. 77), Ali Pérez (Sarah, min. 58), Laura (Raquel Ayuso, min. 77), Brenda y Mariajo. 3 - 1 Alhama Laura, Nerea, Lena, Érica Sastre (Paulita, min. 53) , Rubio, Coronel, Noelia Salazar (Paula, min. 77), Carid (Ángela, min. 77), Quiles, Daniela Arques (África González, min. 53 y Helena. Goles: 0-1, min. 4: Violeta Quiles. 1-1, min. 6: Mariajo. 2-1, min. 46: Mariajo. 3-1, min. 71: Marín.

Árbitro: Blanco Rejano. Amonestó a Ariadna Rovirola, del Santa.

Incidencias: Campo federativo de San Roque, unos 50 espectadores.

El susto zarandeó al Santa, que empezó a protegerse con la posesión, lo cual alejó al Alhama de su área, minimizando su peligro ofensivo. Laura y Brenda empezaban a conectar y el juego fluía. Impecable la centrocampista de Vilanova de Camí, asumiendo galones e imponiendo su criterio y técnica exquisita. Infalible en el pase, con un imán en la conducción y mucha movilidad tanto en la creación como en labores de destrucción. Todas rindieron a gran nivel, Jujuba fue un muro, Aina ejerció de pulmón del equipo... Y las dos incorporaciones se han destapado como todo un acierto. Ali Pérez fue una socia de lujo para las creadoras de fútbol en la medular y Mariajo, más allá de su doblete, desquició a la zaga visitante, que no tuvo salida limpia del balón desde atrás en ningún momento. En el minuto 26 pudo adelantar a las extremeñas tras percutir por la derecha, pero su remate escorado lo sacó bajo palos la defensa del Alhama. Sí acertaría nada más inaugurarse el segundo tiempo. Tras una serie de rechaces en una jugada embarullada que dejó lesionada a Sastre, la delantera madrileña mandó un obús al fondo de la red para desnivelar la contienda y hacer justicia. Porque si alguien mereció más fue el Santa, que además no sufría, con su retaguardia bien pertrechada y con las mediocentros filtrando gran parte de los acercamientos. Las pacenses no tuvieron la tentación de dar un paso atrás para cuidar el resultado y fueron a por más. Laura probaba suerte con un lanzamiento de falta en el vértice del área, ideal para el perfil de una diestra, imprimiéndole una rosca que se marchó lamiendo el poste.

Pero era previsible que el Alhama tendría la suya, y así fue. Cuando restaba media hora, Ana de Murga volvió a sacar con los pies un disparo a bocajarro de Helena. Tuvo otra llegada de cierta entidad el equipo dirigido por Randri García, por mediación de África González, que blocó la meta local. No se achantó el Santa, que puso la réplica acto seguido en un centro de Hitomi que empalmó Sarah sin dejarla caer y que obligó a la arquera Laura Martínez a emplearse a fondo. Un minuto después llegó la sentencia. La propia futbolista estadounidense asistió a Marín, que se plantó sola ante la meta del Alhama y definió con una preciosa vaselina ante su salida para establecer el 3-1 definitivo.

Triunfo de prestigio de las rojiblancas, aún lejos de codearse con los favoritos en la tabla por la rémora de la primera vuelta, pero que ha sentado las bases para seguir escalando.