El Santa se juega su última baza de permanencia en Oviedo

Manuel García Badajoz Lunes, 30 de mayo 2022, 20:50 Comenta Compartir

Sin tiempo para digerir la anterior cita, con apenas margen para preparar el partido y analizar al rival y con toda una temporada en juego en un partido. Así se presenta el playout de Reto Iberdrola. Tras quedar fijadas las posiciones definitivas de la temporada regular el pasado sábado en la última jornada, apenas 72 horas después, el Civitas Santa Teresa disputa el partido más importante de la campaña y, quizás, también de los más cruciales de su corta historia. Un descenso a Segunda RFEF para un equipo que la campaña pasada militaba en la élite sería un descalabro a nivel deportivo, pero también en el plano institucional.

Con el propósito de mantener la categoría, las rojiblancas se medirán al Oviedo en unas instalaciones deportivas municipales Tensi (20.00 horas) que esperan registrar una gran entrada. Algo que, lejos de preocupar al técnico Manuel Fernández, le parece un acicate para las suyas. «Eso reforzará a mi equipo, viviendo el calor del público, aunque no sea el nuestro, pero eso te hace sentir el fútbol».

Las pacenses, que incluso contaron con opciones de asaltar la quinta plaza durante algún momento de la jornada para salvarse directamente, no fueron capaces de doblegar al Betis B en casa (premisa indispensable) y el empate a cero, junto con el resto de combinaciones, las abocaron a ser novenas, justo la única plaza de las cinco a las que optaban matemáticamente que no le otorgaban el factor campo a favor. Sin embargo, el preparador andaluz es optimista con el emparejamiento resultante. «Es un rival que a priori puede ser muy apetecible por el estilo y la forma de jugar, prefería este antes que cualquiera de los otros cuatro. Siempre nos hemos sentido cómodos contra equipos interesantes como este». Además, considera que el Parquesol, por ejemplo, llegaba en mejor dinámica y habría sido un envite más complicado. De las asturianas resalta varias similitudes con el Santa. «Es el equipo del norte mas parecido a nosotros en todas las características, porque es completamente nuevo y tenemos números muy parejos. Son muy verticales en el plano ofensivo, saben manejar el espacio con futbolistas determinantes y con acierto de cara a gol».

Reconoce que afrontan el duelo «con sensaciones un poco raras por el tramo final tan poco entendible». Un bache que ha contado con un reflejo clasificatorio muy evidente y que el preparador cordobés achaca a un momento muy concreto. «La clave fue ante el Cacereño en casa. Entonces teníamos todavía opciones de pensar en el ascenso a Primera Iberdrola. Nos hizo mucho daño, porque íbamos ganando y el mismo equipo que nos había robado los tres puntos en la primera vuelta en el descuento, nos quita dos al final. Eso hizo que fuéramos a Córdoba afectados mentalmente y siguió ante el Pozoalbense y el Elche». Pese a unos precedentes poco halagüeños, el optimismo era la nota predominante en las palabras de Manuel Fernández en la víspera del choque. «Tengo plena fe de dar el premio a la ciudad y al club, y que los que hemos estado aquí no pasemos desapercibidos, dejando huella con el equipo en Primera RFEF». La expedición pacense saldrá en autobús desde El Vivero este mismo martes a las nueve de la mañana, con la previsión de recalar en Oviedo en las primeras horas de la tarde.

En cuanto a la fijación de la fecha de los partidos de la fase de permanencia, el entrenador del Santa no se mostró especialmente crítico y lo ve como una liberación para poder dar carpetazo a una temporada dura. «Es precipitado, pero venimos con ritmo competitivo. No puedes planificarlo como se debiera, pero es positivo teniendo en cuenta que las jugadoras están deseando volver a sus países y tranquilizarse tras un año tan largo y complejo». El Santa contará con todas sus futbolistas disponibles, una 'rara avis' en el transcurso del campeonato, en el que las lesiones y sanciones han castigado mucho a unas filas rojiblancas ya de por sí cortas de efectivos. «Ha sido una de nuestras principales carencias. Hemos arrastrado no poder contar con jugadoras de gran calibre y eso nos ha impedido tener continuidad».

Manuel Fernández quiso realzar el valor del trabajo realizado por el Santa pese a las múltiples trabas con las que se han topado en el camino, señalando que «hemos hecho cosas buenas, siendo un equipo ambulante, sin campo, huérfano en la organización del club en el aspecto deportivo. Espero que estas jugadoras ganen este partido como premio a todo lo que hemos vivido».

A partido único y con penaltis en caso de empate en la prórroga Todo a una carta, a partido único. Así de definitivo y decisivo es el playout que ha deparado este curso la Reto Iberdrola para dirimir los últimos pasajeros de la Primera RFEF que quedará inaugurada en la campaña 2022/23. Será una auténtica final a 90 minutos o a 120 en caso de empate. Además, de mantenerse la igualdad en el marcador, se optará por el formato clásico y azaroso de la tanda de penaltis. Los mejor clasificados no contarán con la ventaja de salvarse si el encuentro finaliza en tablas tras el tiempo extra, en cambio, sexto, séptimo y octavo cuentan con el privilegio de jugar en su feudo. Los emparejamientos se establecen midiendo al sexto del grupo Sur con el undécimo del Norte, el séptimo con el décimo y el octavo, el Oviedo, con el noveno, el Santa Teresa, que cayó a esa posición en la última jornada.